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Главная Финансы Пенсия при зарплате 32 000 грн: какую сумму получат украинцы

Пенсия при зарплате 32 000 грн: какую сумму получат украинцы

Ua ru
15 сентября 2026 06:10
Пенсия при средней зарплате 32 000 грн: какая будет сумма будущей выплаты
Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине для определения размера пенсии по возрасту используется специальная формула, составляющими которой являются накопленный страховой стаж и официальная заработная плата. При этом последний показатель играет ключевую роль. В частности, известно, каков будет размер пенсионных выплат на заслуженном отдыхе при средней зарплате в стране на уровне 32 000 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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При каких условиях назначается пенсия по возрасту

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в 2026 году оформление пенсии по возрасту возможно при наличии достаточного страхового стажа, накопленного за годы трудовой деятельности.

Ежегодно требования к этому показателю ужесточаются: добавляется по одному году. В частности, сейчас оформление пенсии возможно при соблюдении следующих показателей:

  1. При выходе на пенсию в 60 лет — необходимо иметь минимум 33 года стажа;
  2. для выхода на пенсию в 63 года — требуется 23 года стажа;
  3. При выходе на пенсию в 65 лет — необходимо всего 15 лет стажа.

При соблюдении соответствующего условия по стажу ПФУ определит сумму пенсионной выплаты по следующей формуле:

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Пенсия = заработная плата × коэффициент стажа (количество лет, умноженное на оценку одного года стажа и деленное на 12 месяцев).

В частности, граждане могут самостоятельно определить приблизительную сумму будущей пенсионной выплаты с помощью специального калькулятора. Он даст приблизительные ориентиры.

Размер пенсии при зарплате в 32 000 грн

Официальные данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что номинальная средняя заработная плата штатного работника в Украине составляет 32 243 грн.

Например, если женщина получала примерно такую официальную заработную плату в течение трудовой деятельности, имеет 33 года стажа и достигла 60-летнего возраста, то сможет рассчитывать на пенсию в размере 11 710 грн.

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Расчет выплаты. Источник: cost.ua/pension

Важные нюансы в расчете пенсионных выплат

Речь идет о приблизительном расчете, ведь окончательная выплата может отличаться за счет различных доплат и надбавок, в зависимости от индивидуальной ситуации.

В частности, пенсионеры с большим стажем получают определенные доплаты. Так, за сверхнормативный стаж свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин надбавка составляет 1% от суммы пенсии за каждый дополнительный год.

Однако не выше 1% от уровня прожиточного минимума для неработающих граждан. В 2026 году этот показатель равен 2 595 грн, поэтому доплата за дополнительный год составляет 25,95 грн.

В частности, за десять лет сверхнормативного стажа граждане будут получать ежемесячную надбавку в размере 259 грн.

Также предусмотрены доплаты за особые заслуги, возрастные надбавки и за содержание нетрудоспособных родственников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому предусмотрены надбавки к небольшим суммам пенсий в сентябре. Согласно нормам пенсионного законодательства, граждане, получающие небольшие пенсии, по достижении 70-летнего возраста имеют право на дополнительные выплаты. Речь идет о трех видах надбавок, привязанных к возрасту пенсионеров, если пенсия не превышает 10 340 грн.

Также Новини.LIVE писали, что осенью некоторые категории граждан могут оформить доплаты к пенсии. Речь идет о выплатах в размере от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Известно, какие документы необходимы для получения таких доплат и какие правила оформления действуют.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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