Пенсия по инвалидности: сколько стажа требуется, какие документы нужны и как оформить

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили о действующих правилах назначения пенсии по инвалидности в 2026 году. Известно, какой страховой стаж необходим, как определяется размер выплат, какие требования предъявляют к документам, а также объяснили, в каких случаях такой вид выплат можно оформить независимо от стажа.

Об этом говорится в материалах одного из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

Каковы требования к стажу для назначения пенсии по инвалидности

По информации фонда, правила назначения пенсии по инвалидности прописаны в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплаты можно оформить:

На основании присвоения группы инвалидности, предполагающей полную/частичную утрату трудоспособности при наличии определенного стажа; Независимо от того, когда возникла инвалидность: во время работы, до трудоустройства, после увольнения; На весь срок действия установленной инвалидности.

В настоящее время группы инвалидности в Украине устанавливают экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования человека при медицинских учреждениях.

В зависимости от степени утраты трудоспособности человеку присваиваются три группы инвалидности — I, II, III.

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Назначение пенсии по инвалидности может происходить на основании установленной группы, причины возникновения и имеющегося стажа на момент получения такого статуса или на дату обращения за пенсией.

В частности, для I группы инвалидности требуется следующий стаж:

до 25 лет — необходим один год стажа;

26–28 лет — не менее двух лет;

29–31 — минимум три года;

32–34 — необходимо иметь четыре года;

35–37 — не менее пяти лет;

38–40 — минимум шесть лет;

41–43 — необходимо иметь семь лет;

44–48 — не менее восьми лет;

49–53 — минимум девять лет;

54–59 — необходимо иметь 10 лет;

свыше 60 лет — требуется стаж от 15 лет.

В то же время для II–III группы инвалидности требуется:

один год стажа — до 23 лет;

два года — в возрасте 24–26 лет;

три года — для 27–28 лет;

четыре года — для 29–31 года;

пять лет — для 32–33 лет;

шесть лет — для 34–35 лет;

семь лет — для 36–37 лет;

восемь лет — для 38–39 лет;

девять лет — для 40–42 лет;

10 лет — для 43–45 лет;

11 лет — для 46–48 лет;

12 лет — для 49–51 лет;

13 лет — для 52–55 лет;

14 лет — для возраста 56–59 лет;

15 лет — для оформления в возрасте старше 60 лет.

Если группа инвалидности была присвоена человеку во время прохождения срочной военной службы или получения ранения, увечья, контузии, иного вреда здоровью во время участия в Революции Достоинства с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014 года, в случае обращения за медицинской помощью в период до 30 апреля 2014 года, то пенсия будет назначена независимо от стажа.

Какие предусмотрены пенсии по инвалидности и правила их оформления

В 2026 году размеры пенсии по инвалидности зависят от установленной группы:

для первой группы — 100% пенсии по возрасту;

для второй группы — 90 % пенсии по возрасту;

для третьей группы — 50 % пенсии по возрасту.

Для оформления пенсии при наличии статуса инвалидности гражданин должен собрать следующий пакет основных документов:

заявление о назначении такой пенсии;

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

документы о стаже (до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом об образовании (дневная форма) и другие документы);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев стажа подряд по состоянию на 30 июня 2000 года или справка о начислении сумм или уплате страховых взносов (при необходимости).

Подать документы в отделение Пенсионного фонда можно следующими способами:

удаленно: через портал электронных услуг ПФУ, портал "Дія";

лично: в офис ПФУ (независимо от адреса регистрации);

в случае временного проживания за границей — по почте на адрес территориального органа ПФУ.

После этого Пенсионный фонд приложит к заявлению полученную посредством электронного информационного взаимодействия выписку о решении экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица в целях установления факта инвалидности и примет соответствующее решение.

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