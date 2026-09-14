Пенсия не превышает 10 340 грн: кто имеет право на надбавки и как их оформить

Пожилая женщина. Фото: magnific.com

В сентябре 2026 года в Украине пожилые граждане в возрасте от 70 лет смогут получить дополнительные выплаты, если общая сумма пенсии вместе со всеми доплатами не превышает 10 340 грн. Речь идет о президентской программе, предусматривающей предоставление компенсационных доплат трем категориям граждан при соблюдении ряда условий.

О том, кто имеет право на доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому предусмотрены надбавки к небольшим пенсиям в сентябре

Согласно нормам пенсионного законодательства, гражданам, получающим низкие пенсии, по достижении 70-летнего возраста предусмотрены надбавки. Всего насчитывается три вида надбавок, привязанных к возрасту пенсионера.

Такие денежные компенсации были инициированы президентом Украины для поддержки пожилых людей.

Выплаты назначаются независимо от:

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вида получаемой пенсии;

закона, в соответствии с которым она назначена;

продолжительности страхового стажа.

Таким образом, рассчитывать на компенсации смогут граждане, получающие как пенсию по возрасту, так и по выслуге лет или по инвалидности.

Главным требованием для получения надбавок является размер назначенной пенсии. Она не должна превышать, с учетом всех доплат, повышений и дополнительных пенсий, среднюю заработную плату в стране по состоянию на 2020 год. На тот момент она составляла 10 340 грн.

Суммы компенсационных надбавок к пенсиям

Градация надбавок зависит от возраста, а начисление происходит ежемесячно. Наибольшая компенсационная выплата предоставляется гражданам, достигшим 80-летнего возраста.

В частности, в 2026 году украинцы могут рассчитывать на следующие дополнительные суммы:

Доплату в размере 300 грн — для граждан в возрасте от 70 до 75 лет; Надбавку в размере 456 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет; Доплату в размере 570 грн — для лиц, возраст которых превышает 80 лет.

Как происходит назначение доплаты

Согласно правилам, гражданам, получающим низкие пенсии, по достижении 70-летнего возраста такие доплаты начисляются автоматически.

Учитывая это, специального обращения для оформления возрастных компенсаций не требуется.

Благодаря доступу к реестрам Пенсионный фонд начислит дополнительные суммы вместе с основной пенсией, как только поступит информация о достижении гражданином 70, 75 или 80 лет.

Если после дня рождения выплаты пенсионера не изменятся, то необходимо обратиться на горячую линию Пенсионного фонда для уточнения информации.

Также проверить данные можно будет в личном кабинете на сайте электронных услуг Пенсионного фонда. Кроме того, пенсионер может лично обратиться в отделение ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью фонд начислит специальные надбавки к пенсиям для некоторых украинок. В частности, некоторые из них смогут претендовать на выплату в размере 35% от минимальной пенсии. Соответствующие доплаты будут начислены, если у женщины есть особые заслуги перед страной. Надбавку предоставят отдельно от базового размера пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПФУ начисляет украинцам выплаты исключительно при условии соблюдения жестких правил. В случае малейшего нарушения сумму выплаты могут сократить или даже приостановить начисление. Чтобы этого избежать, граждане должны сообщать фонду о малейших изменениях в персональной информации. На это отведено 10 дней.