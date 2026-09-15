Пенсія за середньої зарплати у 32 000 грн: яка буде сума майбутньої виплати

Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні для визначення розміру пенсії за віком застосовують спеціальну формулу зі складовими у вигляді набутого страхового стажу та офіційної заробітної плати. При цьому останній показник грає ключову роль. Зокрема, відомо, який буде розмір пенсійної виплати на заслуженому відпочинку за середньої зарплати в країні на рівні 32 000 грн.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

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За яких умов призначають пенсію за віком

Як повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), у 2026 році оформлення пенсії за віком можливе за наявності достатнього обсягу страхового стажу, набутого за роки трудової діяльності.

Щороку вимоги до цього показника формули посилюються: додається по одному року. Зокрема, зараз оформлення пенсії можливе за дотримання таких показників:

У разі виходу у 60 років — необхідно мати мінімум 33 роки стажу; Для виходу у 63 роки — потрібно мати 23 роки стажу; Під час виходу у 65 років — необхідні лише 15 років стажу.

У разі дотримання відповідної умови щодо стажу ПФУ визначить суму пенсійної виплати за такою формулою:

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Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт стажу (кількість років, помножена на оцінку одного року стажу та поділена на 12 місяців).

Зокрема, громадяни самостійно можуть визначити приблизну суму майбутньої пенсійної виплати завдяки спеціальному калькулятору. Він дасть приблизні орієнтири.

Розмір пенсії за зарплати у 32 000 грн

Офіційні дані Державної служби статитики свідчать про те, що номінальна середня заробітна плата штатного працівника в Україні становить 32 243 грн.

Наприклад, якщо жінка отримувала приблизно такий рівень офіційної заробітної плати під час трудової діяльності, набула 33 роки стажу та досягнула 60-річного віку, то зможе розраховувати на пенсію у сумі 11 710 грн.

Підрахунок виплати. Джерело: cost.ua/pension

Важливі нюанси в розрахунку пенсійних виплат

Йдеться про приблизний підрахунок, адже кінцева виплата може бути іншою за рахунок різноманітних доплат та надбавок, залежно від індивідуальної ситуації.

Зокрема, пенсіонери з великим стажем отримують певні доплати. Так, за понаднормовий стаж понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок надбавка становить 1% від суми пенсії за кожен додатковий рік.

Однак не вище 1% від рівня прожиткового мінімуму для громадян, які не працюють. У 2026 році це показник дорівнює 2 595 грн, тому доплата за додатковий рік становить 25,95 грн. За десять набутих років стажу понад норму громадяни отримуватимуть щомісячну надбавку у 259 грн.

Також передбачені доплати за спеціальні заслуги, вікові надбавки та за утримання непрацездатних рідних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому передбачаються надбавки до невеликих сум пенсій у вересні. За нормами пенсійного законодавства, громадяни, які отримують невеликі пенсії, після досягнення 70-річного віку мають право на додаткові виплати. Йдеться про три види надбавок, що прив'язані до віку пенсіонерів, якщо пенсія не перевщує 10 340 грн.

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