Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительно более 5 600 гривен. Эта доплата не зависит от количества отработанных лет или возраста человека. Она доступна только отдельным категориям граждан, имеющим особые заслуги перед Украиной. Известно, кто имеет право на пособие, как его оформить и какие документы понадобятся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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Кому полагается большая надбавка к пенсии

В Украине предусмотрена специальная пенсионная выплата для людей, которые боролись за независимость государства в ХХ веке и пострадали от репрессий коммунистического режима. Речь идет о гражданах, которых советская власть преследовала из-за политических или религиозных убеждений.

Право на надбавку имеют люди, которые:

официально признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке;

подверглись политическим или религиозным репрессиям;

были незаконно заключены в тюрьму или безосновательно принудительно содержались в психиатрических учреждениях;

получили официальное решение о реабилитации.

Для таких пенсионеров государство предусмотрело отдельную ежемесячную выплату. С 1 марта ее размер составляет 5 667,52 гривны. Деньги выплачиваются дополнительно к основной пенсии, которую человек уже получает.

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Сумма надбавки может изменяться. Ежегодно с 1 марта ее пересматривают с применением соответствующего коэффициента увеличения.

Как оформить доплату к пенсии

Чтобы получить дополнительные деньги, пенсионеру необходимо подтвердить свое право на выплату. Основным документом является справка о реабилитации установленного образца. Ее выдает Региональная комиссия по реабилитации, которая работает при соответствующей областной или городской государственной или военной администрации.

После получения справки необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Подать документы можно двумя способами:

лично в ближайшем сервисном центре ПФУ;

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Если человек обращается лично, днем подачи заявления считается дата его принятия сотрудником ПФУ. Если же документы отправляют по почте, учитывается дата на почтовом штемпеле.

Можно ли получить надбавку за предыдущие месяцы

Выплату назначают со дня обращения, но есть исключение, позволяющее получить деньги с более ранней даты. Если пенсионер обратился за надбавкой в течение 12 месяцев после возникновения права на нее, выплату могут назначить со дня приобретения такого права. Например, с даты получения документа, подтверждающего соответствующий статус.

Это касается и случаев, когда человек подал заявление, но приложил не все необходимые документы. Пенсионный фонд сообщит, каких именно документов не хватает. Если предоставить их в течение трех месяцев после такого уведомления, первоначальную дату обращения сохранят.

Еще одна особенность касается пенсионеров, имеющих право на надбавку сразу по нескольким основаниям. В таком случае ПФУ назначает только одну наибольшую выплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на двойной стаж. Один год работы в инфекционных, психиатрических, реанимационных и некоторых других отделениях при определенных условиях засчитывается как два. Однако такая льгота помогает раньше выполнить требования к стажу, а размер пенсии за эти годы рассчитывается по общим правилам.

Также Новини.LIVE писали, при каких условиях военные могут выйти на пенсию уже в 45 лет. Для этого необходимо иметь не менее 25 лет общего страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев приходится на военную службу. Оформить выплаты можно после увольнения со службы, если выполнены все требования закона.