Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році розміри пенсійних виплат громадян залежать від тривалості набутого страхового стажу, співвідношення особистої заробітної плати із середньою по країні та віку виходу на "заслужений відпочинок". Зокрема, відомо, на яку пенсію зможуть розраховувати ті, хто має офіційну зарплату у розмірі 15 000 грн за різної кількості стажу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Формула розрахунку для майбутньої пенсії

Пенсійний фонд визначає розмір пенсії за віком за загальною формулою, що враховує заробітну плату для розрахунку та коефіцієнт стажу.

Для здійснення обчислення використовується середня зарплата в Україні за три календарні роки перед роком оформлення пенсії. Показник множать на індивідуальний коефіцієнт доходу громадянина, а кінцевий результат — на коефіцієнт стажу.

Визначається індивідуальний коефіцієнт заробітку на основі співвідношення особистої заробітної плати із середньою зарплатнею по країні за відповідні місяці. При цьому враховують період із 2000 року або з часу початку сплати єдиного соціального внеску до ПФУ.

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Коефіцієнт стажу залежить від обсягу років, упродовж яких громадянин сплачував страхові внески. За наведеними розрахунками, кожен рік страхового стажу відповідає 1%.

На яку пенсію можна розраховувати із зарплатою 15 000 грн

За інформацією ПФУ, у 2026 році середня заробітна плата для обчислення розміру пенсії становить близько 17 480 грн. За умови отримання людиною упродовж трудової діяльності 15 000 грн, її індивідуальний коефіцієнт доходу становитиме близько 0,85–0,95.

За умови коефіцієнта доходу 0,9 — зарплата для розрахунку пенсії дорівнюватиме 15 730 грн.

Кінцева сума пенсії буде залежати від того, скільки років страхового стажу накопичила людина перед виходом на "заслужений відпочинок". А саме:

За наявності 30 років стажу — пенсія становитиме близько 4 720 грн;

За наявності 35 років стажу — близько 5 507 грн;

За наявності 40 років стажу — пенсія дорівнюватиме близько 6 290 грн.

Йдеться про базові розрахунки, не враховуючи індексацію та доплати за понаднормовий страховий стаж. Також кінцева сума пенсії буде залежати від індивідуальної ситуації та сплати внесків.

Від чого ще залежить розмір пенсії

Крім заробітної плати, майбутня виплата від ПФУ залежить ще від кількох чинників. У списку:

Розмір страхового стажу. Чим більшу тривалість років людина робила внески до Пенсійного фонду, тим вищою буде пенсія. Зокрема, за 30 років страхового стажу розрахункова виплата дорівнюватиме близько 4 720 грн, а за 40 років — на 1 570 більше.

Співвідношення заробітної плати із середньою по Україні. Для обчислення враховується не лише сума власного доходу, а й те, як вона співвідносилася із середньою зарплатнею в різні періоди. У разі, якщо середня зарплата зростала швидше за власний дохід людини, то її індивідуальний коефіцієнт буде нижчий.

Час виходу на "заслужений відпочинок". У 2026-му для виходу на пенсію в 60-річному віці необхідно мати мінімум 33 роки стажу. За наявності 23 років вийти на пенсію можна в 63 роки, а за наявності від 15 років — з 65-річного віку.

Індексація, надбавки. Також фактична сума виплати буде залежати від індексації та підвищень. Тому пенсія може у підсумку дещо відрізнятися від розрахунку за основною формулою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому з жінок можуть призначити доплати до пенсій у грудні. Розміри виплат можуть бути значно вищими завдяки віковим доплатам, понаднормовому стажу та окремим надбавкам. Зокрема, для осіб віком від 70 до 75 років доплатять 300 грн, від 75 до 80 років — 456 грн, а з 80 років — 570 грн.

Також Новини.LIVE писали про те, що з 1 січня ПФУ почне доплачувати одній категорій до основного розміру пенсії 2 878 грн. Така щомісячна доплата, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних, передбачається для тих, хто постраждав через аварію на ЧАЕС та проживає у зонах обов'язкового чи гарантованого добровільного відселення.