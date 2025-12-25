Пенсія за вислугою років в Україні — які зміни готують для військовослужбовців

Людина у військові формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні народні депутати ініціюють зміни у правилах призначення пенсії за вислугою років для однієї категорії громадян. Зокрема, новий проєкт закону пропонує розширити коло військовослужбовців, які матимуть на неї право.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Кому можуть надати право на пенсію за вислугою років

Йдеться про законопроєкт №14309, що передбачає внесення змін до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у питанні вдосконалення порядку виплати пенсій за вислугу років українським військовослужбовцям під час проходження військової служби.

Автором відповідної ініціативи виступив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Документ пропонує розширити коло військових, яким зараховується пільгова вислуга років, а також надати дозвіл отримання пенсії тим, хто не може звільнитися у зв'язку з воєнним станом.



У разі ухвалення законопроєкту в країні запровадять наступні зміни у питанні пенсійного забезпечення військових:

Передбачається надання права на отримання пенсії громадянам, які мали б право на пенсійне забезпечення на умовах закону №2262, однак не мають змогу через збройну агресію РФ; Повернення права на пенсійне забезпечення на умовах закону №2262 громадянам, у яких на момент звільнення була наявна вислуга 20 років і вище, після завершення воєнного стану, введеного через російську військову агресію; Розширення кола осіб, яким буде зараховуватися пільгова вислуга років для визначення розміру пенсії.

"Метою проєкту закону є вирішення питань щодо пенсійного забезпечення, які хвилюють діючих військовослужбовців та осіб, які перебували у полоні, а тому підлягає законодавчому регулювання шляхом внесення відповідних змін до закону", — йдеться у пояснювальній записці.

Які діють правила для пенсії за вислугу років

В Україні військову пенсію за вислугу років призначають за наявності 25 років вислуги (або ж 20 років для деяких категорій, таких як льотчики/підводники), або в разі досягнення 45 років при 25 роках загального стажу, з яких 12,5 років є військовою службою.

Розмір такої пенсії залежить від суми грошового забезпечення за останні 24 місяці служби:

50% за наявності 25 років вислуги з передбаченою надбавкою 3% за кожен додатковий рік (до 70%);

50% за 25 років загального стажу з правом на надбавку в 1% за кожен рік понад 25 років;

за наявності 25 років вислуги при звільненні за станом здоров’я — 55% грошового забезпечення та додатково 3% за кожний рік вислуги.

Також важливим є те, що один місяць бойових дій зараховується як за три місяці.



