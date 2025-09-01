Пенсия по потере кормильца детям военнослужащего — кто имеет право и сколько начисляют

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсия по потере кормильца детям военнослужащего является одной из государственных социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством Украины. Выплата устанавливается в случае смерти военного и направлена на обеспечение материальной поддержки несовершеннолетних или других лиц, находившихся на его иждивении.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на этот вид пенсии и каков порядок ее назначения.

Кому назначают пенсию

Дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области объяснили, что пенсия назначается детям:

в возрасте до 18 лет независимо от их пребывания на иждивении кормильца;

которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Какая сумма выплат

Размер пенсии по потере кормильца-военнослужащего составляет от 30% до 70% суммы его денежного обеспечения и зависит от причины смерти защитника.

Если военнослужащий умер (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в таких размерах:

70% его денежного обеспечения (но не менее 7 800 грн) родителям (одному из родителей), жене (мужу), одному ребенку;

по 50% его денежного обеспечения (но не менее 6 100 грн) на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.

Кроме того, членам семей погибших (умерших) ветеранов и защитников Украины к пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Если кормилец погиб (умер) в результате несчастного случая не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного обеспечения.

