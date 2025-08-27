Досрочная пенсия в 2025 году — что должны знать военнослужащие

Военнослужащие отдыхают. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане имеют право досрочно выйти на пенсию. Среди них — военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и украинцы со статусом участника боевых действий.

Подробнее о досрочной пенсии для военнослужащих

Досрочно выйти на пенсию по возрасту могут, как отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и граждане, которым предоставлен статус участника боевых действий. Эта норма регулируется пунктами 19, 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (часть 4 ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Как получить пенсию досрочно

Все зависит от возраста и страхового стажа:

для мужчин — возраст 55 лет и страховой стаж не менее 25 лет;

для женщин — возраст 50 лет и страховой стаж не менее 20 лет.

Какую пенсию могут назначить военнослужащим

Окончательная сумма будет зависеть от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. К тому же участники боевых действий могут претендовать на определенные доплаты к пенсии, а именно:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии, в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий").

Чтобы досрочно выйти на пенсию, военнослужащий подает заявление в Пенсионный фонд Украины (онлайн — через веб-портал электронных услуг, или лично в любом сервисном центре).

