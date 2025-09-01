Пенсія по втраті годувальника дітям військовослужбовця — хто має право та скільки нараховують

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсія по втраті годувальника дітям військовослужбовця є однією з державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України. Виплата встановлюється у разі смерті військового та спрямована на забезпечення матеріальної підтримки неповнолітніх чи інших осіб, які перебували на його утриманні.

Кому призначають пенсію

Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснили, що пенсія призначається дітям:

віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника;

які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років.

Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони, чи ні.

Яка сума виплат

Розмір пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення і залежить від причини смерті захисника.

Якщо військовослужбовець помер (загинув) при виконанні службових обов’язків, пенсія призначається в таких розмірах:

70% його грошового забезпечення (але не менше ніж 7 800 грн) батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині;

по 50% його грошового забезпечення (але не менше 6 100 грн) на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє та більше дітей.

Окрім того, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

