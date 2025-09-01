Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсія по втраті годувальника — як нараховують дітям військових

Пенсія по втраті годувальника — як нараховують дітям військових

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 06:10
Пенсія по втраті годувальника дітям військовослужбовця — хто має право та скільки нараховують
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсія по втраті годувальника дітям військовослужбовця є однією з державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України. Виплата встановлюється у разі смерті військового та спрямована на забезпечення матеріальної підтримки неповнолітніх чи інших осіб, які перебували на його утриманні.

Новини.LIVE розповідають, хто має право на цей вид пенсії та який порядок її призначення.

Реклама
Читайте також:

Кому призначають пенсію

Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснили, що пенсія призначається дітям:

  • віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника; 
  • які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років.

Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони, чи ні.

Яка сума виплат

Розмір пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення і залежить від причини смерті захисника.

Якщо військовослужбовець помер (загинув) при виконанні службових обов’язків, пенсія призначається в таких розмірах:

  • 70% його грошового забезпечення (але не менше ніж 7 800 грн) батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині;
  • по 50% його грошового забезпечення (але не менше 6 100 грн) на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє та більше дітей.

Окрім того, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право достроково вийти на пенсію. Серед них — військовослужбовці, які брали участь у бойових діях та українці зі статусом учасника бойових дій.

Також дізнавайтеся, яку пенсію отримає матір зниклого захисника.

пенсії військові соціальна допомога Пенсійний Фонд загиблі
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації