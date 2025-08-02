Пенсии по потере кормильца, пропавшего без вести — в ПФУ сказали, на какую выплату будет претендовать мать

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсия по потере кормильца помогает снизить финансовую нагрузку на семью, оставшуюся без близкого человека, который единственным в семье имел доход. В 2025 году эту выплату могут оформить, например, матери пропавших без вести защитников.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как оформить пенсию и сколько будет выплачивать государство.

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На пенсию в связи с потерей кормильца могут претендовать, как сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), нетрудоспособные члены семьи человека, которому присвоили статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Финансовую госпомощь сможет оформить в частности мать, которая получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

"Право на пенсию появляется у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесут в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Как оформить пенсию по потере кормильца родным пропавших без вести

Как пояснили в ПФУ, граждане должны придерживаться определенной процедуры. Например:

человеку сначала нужно получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах (через месяц после появления сведений);

затем обратиться в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично, или отправить заявку на Портале электронных услуг ПФУ.

Пенсию по потере кормильца будут начислять все время, пока человек будет считаться без вести пропавшим. Выплату отменят после того, как в Едином реестре лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах появится отметка об установлении места пребывания, захоронения или места нахождения останков человека.

Какова пенсия по потере кормильца

Размер выплат, по данным ПФУ, составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

В то же время в госучреждении отмечают, что по постановлению Кабмина Украины №265 "Некоторые вопросы пенсионного обеспечения" минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на двух нетрудоспособных членов семьи — 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если пенсия назначается на трех и более нетрудоспособных членов семьи, тогда показатель составит 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поскольку пенсионерам по возрасту минимальная пенсия установлена на уровне в 2 361 грн, тогда пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше 1 180 грн.

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