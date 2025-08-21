Пенсия для военных с инвалидностью II группы — что будет с выплатами после переосвидетельствования

Военный ВСУ. Фото: УНИАН

Граждане Украины с инвалидностью II группы, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать свою пенсию до конца срока установления инвалидности. Соответствующее условие содержится в законодательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, решение о продлении пенсионных выплат зависит от того, будет ли информация о гражданине в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Если гражданин со II группой инвалидности продолжит службу после повторного обследования, тогда он будет получать пенсию в течение всего периода службы и 60 дней после увольнения.

"А после проведения повторного оценивания выплату будет продлен на весь срок, на который экспертная команда установит инвалидность", — подчеркнули в ПФУ.

Какой размер пенсии по инвалидности

Военнослужащие получают пенсии в таких размерах:

людям с инвалидностью в результате войны I группы — 100% денежного обеспечения;

II группы — 80%;

III группы — 60%.

Степень утраты трудоспособности с 1 января 2025 года также устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования человека.

Напомним, что военнослужащие, кроме основного денежного обеспечения, могут получить различные дополнительные выплаты. Например, защитники могут оформить единовременное пособие для поддержания здоровья, облегчения адаптации к службе и решения бытовых вопросов и так далее. Узнавайте также, кто из военных может получить пенсию в 23 тыс. грн.