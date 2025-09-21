Пенсії у 2025 році — кому з українців гарантують виплати у 9,5 тис. грн

Українські грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають право претендувати на пенсійні виплати, що перевищують середній рівень. Зокрема, мінімальна пенсія на рівні 9,5 тис. грн передбачена для деяких осіб з інвалідністю третьої групи.

Новини.LIVE розповідають, хто саме з українців може отримувати більше у 2025 році.

Право на пенсійні виплати у щонайменше 9,5 тис. грн

Відповідно до чинного законодавства, поточного року держава гарантує більші виплати для громадян, які мають інвалідність, отриману внаслідок війни під час несення військової служби. Розмір виплат залежить від групи інвалідності, а також її причин.

Так, право на пенсію з інвалідності внаслідок війни надається військовим, яким призначили групу інвалідності через наявність поранення, контузії, каліцтва, хвороби у зв'язку з:

бойовими діями або виконанням службових обов’язків;

участі в захисті Батьківщини;

перебування на фронті/в полоні.

Відповідну пенсію призначають, якщо інвалідність настала у наступні періоди:

під час несення громадянином військової служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби;

пізніше трьох місяців після звільнення, проте внаслідок хвороби (травми, контузії, каліцтва), що виникла під час служби або перебуваючи у полоні чи в заручниках.

Розміри пенсійних виплат з інвалідності внаслідок війни передбачені на такому рівні від суми грошового забезпечення за місяць:

першій групі — 100%;

другій групі — 80%;

третій групі — 60%.

Встановлені мінімальні державні гарантії щодо пенсій таких осіб у такому розмірі у 2025 році:

для третьої групи — від 9478 грн.

для другої групи — від 13 822 грн;

для першої групи — від 16 847 грн;

Як оформити пенсії та список необхідних документів

Звертатись необхідно до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де мають оформити документи протягом десяти днів та передати в органи Пенсійного фонду.

Для оформлення пенсії необхідні такі документи:

подання про призначення пенсії, яке має підготувати Терцентр комплектування;

витяги з наказів про звільнення/виключення зі списків особового складу (допускаються копії);

розрахунок даних щодо вислуги років/виписка з розрахунку (можливі копії);

грошовий атестат та довідку, де вказані різні додаткові види грошового забезпечення та премія;

військово-медичні документи щодо стану здоров’я (як виняток — особи, які не проходили ВЛК);

документи з підтвердженням права на встановлення надбавок, підвищень та доплат (за наявності).

Пенсію таким громадянам призначають на весь період інвалідності або довічно (для осіб пенсійного віку).



Раніше ми писали про можливе оновлення правил для виплати пенсій, призначених за спецзаконами. Кабмін передбачив певні особливості у проєкті Держбюджету-2026 рік для суддів, прокурорів, держслужбовців та інших категорій громадян.

Також ми розповідали, хто з громадян до кінця року має пройти фізичну ідентифікацію. Така процедура необхідна для збереження права на пенсійні виплати.