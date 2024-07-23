Пенсии в Украине — кто имеет право на льготные выплаты в 2024 году

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали категорию украинцев, которой государство гарантирует право на назначение пенсионных выплат по возрасту на льготных условиях. Для этого следует работать на определенных должностях и подпадать под определенные законом критерии.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ в Facebook.

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Кому назначают пенсию на льготных условиях

Как отмечают в ПФУ, речь идет о гражданах, работавших полный рабочий день на должностях, где особенно вредны и тяжелы условия работы после достижения 50 лет. Соответствующие условия труда определяет специальный список (Список №1).

В то же время, одним из условий является наличие необходимого страхового стажа по Списку №1:

для мужчин — не менее 25 лет, из которых по меньшей мере десять лет на указанных работах;

для женщин — не менее 20 лет, из них не менее 7,5 лет на указанных работах.

Как уточняют в ПФУ, с 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от их даты рождения. В случае отсутствия необходимого количества стажа в период до 1 апреля 2024 года пенсию по возрасту на льготных условиях назначают при наличии такого стажа: с апреля 2023-го по 31 марта 2024 года — не менее 24,5 лет для мужчин и не менее 19,5 лет для женщин.

Кроме того, право на пенсию по возрасту на льготных условиях предоставляют работникам, занятым полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных сферах производства по Списку №2 после достижения ими 55 лет и при наличии необходимого количества стажа:

для мужчин — не менее 30 лет, из них минимум 12,5 года на указанных работах;

для женщин — не менее 25 лет стажа, из которых минимум 10 лет на указанных работах.

В фонде отмечают, что одним из необходимых условий назначения льготных пенсий по возрасту является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. При нарушении срока осуществления очередной аттестации периоды работы работников, превышающие пятилетний период, не отнесут в льготный стаж работника.

При этом подтверждение документами об аттестации рабочего места специального стажа, полученного до 21 августа 1992 года, не требуется.

Граждане должны предоставить для назначения данного вида пенсии, кроме документов, подтверждающих личность и стаж, документы об осуществлении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о том, что некоторые категории граждан могут получить пособие в размере десяти пенсий. В то же время, для этого нужно отвечать еще некоторым требованиям.

Также мы сообщали, что в ПФУ обнародовали информацию о размере пенсий в стране по состоянию на 1 июля 2024 года. В частности, в конце материала мы расскажем, где проживают самые богатые и бедные пенсионеры по средней сумме выплат.