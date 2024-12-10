Пенсия в Украине — кому повысят выплату на 20% в декабре

Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть пенсионеров может получать дополнительную выплату. Специальная надбавка в размере 20% предназначена для граждан, проживающих в горных районах.

Это написано в законе "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

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Соответствующая надбавка назначается как коренным жителям, так и переселенцам, которые переехали в горные регионы для проживания.

Прибавку предоставляют при следующих условиях:

если гражданин проживает официально в горном населенном пункте;

если лицо оформило статус, предоставляемый жителям горных поселений;

если гражданин имеет соответствующее удостоверение.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", — отмечается в документе.

Как оформить надбавку

Для того, чтобы оформить статус лица, проживающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, нужно обратиться в один из следующих органов:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сельский/городской совет;

органы местного самоуправления.

Такое удостоверение должно быть предоставлено в течение 30 дней. Сразу после оформления следует обратиться в ПФУ с заявлением о доплате.

В частности, в Закарпатской области насчитывается около 190 населенных пунктов со статусом "горных", доплату в 20% предоставляют более 50 тыс. граждан пенсионного возраста.

Во Львовской области есть около 200 населенных пунктов с таким статусом (Дрогобычский, Стрыйский и Самборский районы). Там повышенная пенсия предназначена для около 40 тыс. пенсионеров.

Кроме того, официально горные населенные пункты есть также в Ивано-Франковском и Черновицком регионах.

Напомним, по данным ПФУ, в 2025 году ожидаются изменения правил выхода на пенсию. В частности, речь идет о росте продолжительности стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Также мы писали, что в 2024 году некоторые граждане получают пенсию в 10 тысяч. гривен. Известно, какую заработную плату необходимо получать, чтобы иметь право на такой размер пенсионной выплаты.