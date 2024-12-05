Як стаж ФОП впливає на пенсійні виплати — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні також мають право на пенсію, але її розмір безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу та суми внесків, сплачених до Пенсійного фонду. Важливу роль відіграє система оподаткування, за якою працював підприємець, та обсяг доходів, з яких сплачувався Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Новини.LIVE розповідають, на яку пенсію можуть розраховувати ФОПи.

Читайте також:

Детальніше про пенсії для ФОП

Пенсійні виплати підприємців залежать від двох ключових факторів: тривалості страхового стажу та розміру внесків, які сплачувалися протягом діяльності.

Розмір пенсії визначається відповідно до внесків, які підприємець здійснював до Пенсійного фонду. Для отримання мінімальної пенсії необхідно сплачувати ЄСВ у розмірі, не меншому за встановлений мінімум, який відповідає мінімальній заробітній платі. Водночас ФОП можуть добровільно сплачувати внески з більшої суми доходів, щоб забезпечити собі вищі виплати в майбутньому.

На спрощеній системі оподаткування ФОП зобов’язані сплачувати мінімальний внесок незалежно від отриманого доходу. На загальній системі ЄСВ розраховується із чистого доходу, але також має обмеження — не менше за мінімальну заробітну плату та не більше за 15 мінімальних зарплат.

Важливо, що відсутність сплати внесків у будь-який період може негативно вплинути на розмір майбутньої пенсії, а у випадку значних перерв — навіть на право її отримання.

Як стаж ФОП впливає на пенсію

Страховий стаж є одним із головних критеріїв для визначення права на пенсію та її розміру. Для ФОП стаж враховується лише за ті періоди, коли було сплачено ЄСВ у повному обсязі. Якщо внесок був меншим за мінімальний, до стажу зараховується тільки частина місяця пропорційно сплаченій сумі. Наприклад, якщо внесок становив лише половину мінімальної суми, стаж за цей місяць складатиме 15 днів.

Особливості стажу ФОП:

Мінімальна база для сплати ЄСВ відповідає одній мінімальній заробітній платі.

Максимальна база для сплати внесків становить 15 мінімальних зарплат, що дозволяє накопичити більший стаж і збільшити пенсію.

Періоди відсутності сплати ЄСВ не враховуються до страхового стажу, що може ускладнити вихід на пенсію або зменшити її розмір.

Для ФОП, які сплачували внески лише з мінімальної заробітної плати, пенсія зазвичай також буде мінімальною. Наприклад, у 2024 році мінімальна пенсія становить 2 361 грн. Якщо підприємець бажає забезпечити собі вищу пенсію, йому варто сплачувати ЄСВ із доходів, більших за мінімальні.

Перевірити свій страховий стаж і дані про внески можна через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду України. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення пенсії.

Важливо зазначити, що для ФОП важливо регулярно сплачувати ЄСВ, адже саме це впливає на тривалість страхового стажу та розмір пенсії. Ведення обліку внесків і контроль за стажем є запорукою забезпеченої старості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, парламент ухвалив законопроєкт №9319, спрямований на стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Серед змін, які він запроваджує, — перенесення дати початку стягнення військового збору з фізичних осіб-підприємців на 1 січня 2025 року. Раніше передбачалося, що цей збір буде запроваджено з жовтня 2024 року "заднім числом".

Ми також повідомляли, що ПриватБанк зробив обслуговування бізнес-рахунків для IT-фахівців повністю безплатним. Відтепер підприємці цієї сфери можуть відкривати та користуватися рахунками без жодних витрат, включно з корпоративними картками та основними послугами, пов’язаними з їх обслуговуванням.