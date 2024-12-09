Пенсії в Україні — правила виходу на заслужений відпочинок зміняться

Люди старшого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про посилення вимог до громадян, які збираються виходити на заслужений відпочинок, у 2025 році. Йдеться про підвищення кількості страхового стажу, що дає право на пенсію.

Про це інформує пресслужба Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

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Як зазначають у ПФУ, 2025 року очікується чергове зростання тривалості страхового стажу, що необхідний для виходу на пенсію за віком. За правилами, з 1 січня для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати у наявності щонайменше 32 років стажу для чоловіків та жінок.

Проте ті, у кого після досягнення 60-річчя не буде у достатній кількості стажу, зможуть вийти на пенсію на три роки пізніше. Так, у 63 роки дозволяється вийти на заслужений відпочинок, якщо є від 22 до 31 року страхового стажу.

У разі відсутності такого обсягу стажу — громадяни зможуть вийти на пенсію тільки в 65 років. За таких умов вимога до страхового стажу менша — від 15 до 21 років.

За нестачі 15 років стажу у віці 65 років — громадянин не матиме права на пенсію. Замість неї держава виплачуватиме соціальну допомогу.

Вимоги до стажу у 2025 році. Джерело: ПФУ

Посилення вимог до права на пенсію до 2028 року

За інформацією ПФУ, тривалість стажу, що є одним із критеріїв виходу на пенсію в 60 років, щороку збільшуватиметься. Відповідний процес закінчиться у 2028 році. Тобто, щоб мати законне право на пенсію в 60 років, через чотири роки потрібно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу. Надалі пенсію призначатимуть незалежно від віку.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", — йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

У ПФУ додали, що звернутись за призначенням пенсії можна кількома способами:

особисто — у будь-яке відділення Пенсійного фонду незалежно від місця проживання;

дистанційно — через портал електронних послуг ПФУ.

Вимоги до стажу до 2028 року. Джерело: ПФУ

Нагадаємо, у 2024 році, щоб щомісяця отримувати пенсію у 10 тис. грн, необхідно мати такий рівень зарплати, що удвічі вищий за середній. Цьогоріч це сума — 27,09 тис. грн.

Також ми писали, що фізособи-підприємці теж мають право на пенсію, розмір якої залежатиме від обсягу стажу та суми внесків ЄСВ. Також вагому роль відіграє система оподаткування, за якою раніше працював бізнесмен.