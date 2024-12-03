Пенсії у 10 тис. грн — відомо, який для цього має бути розмір зарплати

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні пенсійні виплати у понад 10 тисяч гривень отримують трохи більше одного мільйона громадян. Відомо, яку треба мати заробітну плату, щоб розраховувати на "заслуженому відпочинку" на такий розмір пенсії.

Про це інформує 24 Канал.

Читайте також:

Яку потрібно мати зарплату для пенсії у 10 тис. грн

За правилами, на розмір майбутньої пенсії впливає кілька чинників. З-поміж них ключову роль грають:

кількість страхового стажу;

заробітна плата громадянина;

середній рівень зарплат в країні (за попередні три роки).

Як свідчить інформація Пенсійного фонду, понад 10 тис. гривень пенсії нараховують близько 12% пенсіонерів (1,3 млн осіб).

Розміри пенсій. Джерело: ПФУ

Для розрахунку пенсійної виплати заробітну плату за останні три роки (за даними Пенсійного фонду, а не Державної служби статистики) множать на співвідношення особистої зарплати до середньої, а потім множать на страховий стаж у роках та на 1%.

Тобто, чим більшу зарплату мав раніше пенсіонер, тим на солідніші виплати зможе розраховувати у майбутньому.

При цьому великий обсяг страхового стажу грає не таку вагому роль у рівні пенсії. Так, навіть за 40 років стажу, проте низького рівня зарплати громадянин матиме невелику пенсійну виплату.

Зокрема, у 2024 році для щомісячної пенсії у 10 тис. гривень потрібно мати такий рівень заробітної плати, який удвічі перевищує середній. Йдеться про суму понад 27,09 тис. гривень.

Нагадаємо, правила виходу на пенсію вимагають від українців певного обсягу стажу та досягнення необхідного віку. Відповідні норми щороку стають дедалі жорсткіші.

Раніше ми писали, що частина громадян має право на додаткові кошти під час виходу на заслужений відпочинок. Іноді розмір може сягати 10 окладів, які виплачувались на роботі.