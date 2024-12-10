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Пенсія на 20% більша — у кого зросте виплата у грудні

10 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсія в Україні — кому підвищать виплату на 20% у грудні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні частина пенсіонерів може отримувати додаткову виплату. Спеціальна надбавка у розмірі 20% призначена для тих громадян, хто проживає у гірських районах.

Це прописано у законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

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Відповідна надбавка призначається як корінним жителям, так і переселенцям, які переїхали в гірські регіони для проживання.

Надбавку надають за наступних умов:

  • якщо громадянин мешкає офіційно у гірському населеному пункті;
  • якщо особа оформила статус, що надають жителям гірських поселень;
  • якщо громадянин має відповідне посвідчення.

"Розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу особи, яка працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%", —зазначається у документі.

Як оформити надбавку

Для того, щоб оформити статус особи, яка проживає на території населеного пункту, якому надано статус гірського, потрібно звернутися в один з таких органів:

  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • сільська/міська рада;
  • органи місцевого самоврядування.

Таке посвідчення мають надати упродовж 30 днів. Одразу після оформлення треба звернутись у ПФУ із заявою про доплату.

Зокрема, у Закарпатській області налічується близько 190 населених пунктів зі статусом "гірських", доплату у 20% надають більш ніж 50 тис. громадян пенсійного віку.

У Львівській області є близько 200 населених пунктів з таким статусом (Дрогобицький, Стрийський та Самбірський райони). Там підвищену пенсію призначено для близько 40 тис. пенсіонерів.

Окрім того, офіційно гірські населені пункти є також в Івано-Франківському та Чернівецькому регіонах.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у 2025 році очікуються зміни правил виходу на пенсію. Зокрема, йдеться про зростання тривалості стажу для виходу на пенсію за віком. 

Також ми писали, що у 2024 році деякі громадяни отримують пенсію у 10 тис. гривень. Відомо, яку заробітну плату необхідно мати, щоб отримати право на такий розмір пенсійної виплати.

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