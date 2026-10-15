Неправильная индексация пенсии: как добиться справедливого перерасчета

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует пенсионерам ежегодную индексацию выплат, которая обычно проводится с 1 марта. Такой перерасчет не всегда может соответствовать ожиданиям. В отдельных случаях к пенсии могут добавить всего 100-135 грн, а это не всегда законно. Однако существует механизм перерасчета индексации с последующим увеличением пенсии.

Один из таких случаев разобрали специалисты юридической компании "Мережа права", передают Новини.LIVE.

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Реальный случай с пенсионером

К юристам обратился мужчина из Кропивницкого, у которого был 47-летний страховой стаж и пенсия в размере 7 732 грн. После проверки пенсионного дела специалисты установили, что пенсия подлежала пересмотру в связи с индексацией за период с 2019 по 2024 год. В Пенсионный фонд был направлен соответствующий запрос, однако в перерасчете было отказано.

После этого юристы подали иск в суд, чтобы ПФУ выполнил свои обязательства. Суд удовлетворил требования по делу № 340/3013/26.

После спора с ПФУ пенсионная выплата мужчины увеличилась с 7 732 грн до 10 789 грн. То есть пенсионер недополучал ежемесячно более 3 000 грн.

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Проблема индексации затрагивает многих

Председатель финансового комитета ВРУ и народный депутат Даниил Гетманцев отмечает, что в Украине растет количество пенсионеров, которым приходится отстаивать право на индексацию через суд. По словам парламентария, проблемными являются 2021-2024 годы, когда некоторым пенсионерам устанавливали фиксированные доплаты в размере 100-135 грн вместо полноценного перерасчета.

Верховный суд уже признал такую практику незаконной, поэтому у пенсионеров появилась возможность добиться справедливого перерасчета. Согласно закону, индексация должна проводиться с учетом обновленных показателей средней зарплаты и уровня инфляции.

Пенсионная реформа

Даниил Гетманцев отметил, что изменения в пенсионной системе должны дать украинцам четкое понимание того, как рассчитывается пенсия, что влияет на ее размер и какой должна быть индексация.

"Человек должен знать, как его стаж и уплаченные взносы влияют на размер пенсии и по какому принципу она будет индексироваться", — убежден народный депутат.

Работа над пенсионной реформой в Раде продолжается, однако точных прогнозов относительно ее введения пока нет.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионерам могут назначить специальные доплаты за страховой стаж. Дополнительные деньги начисляются автоматически за каждый дополнительный год трудовой деятельности сверх минимально установленного уровня. Для женщин норма составляет 30 лет стажа, а для мужчин — 35 лет

Также Новини.LIVE сообщали, в 2027 году предполагается увеличение финансирования социальных программ. На социальные гарантии, в частности пенсии, в проекте государственного бюджета заложено 540 млрд грн, что на 72 млрд грн больше, чем в этом году. В то же время это не гарантирует автоматических надбавок пенсионерам.