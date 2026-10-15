Неправильна індексація пенсії: як домогтися справедливого перерахунку

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує пенсіонерам щорічну індексацію виплат, яка зазвичай проходить з 1 березня. Такий перерахунок може не завжди відповідати очікуванням. В окремих випадках до пенсії можуть додати всього 100-135 грн, а це не завжди законно. Однак існує механізм для перерахунку індексації з подальшим збільшенням пенсії.

Один із таких кейсів розібрали фахівці юридичної компанії "Мережа права", передають Новини.LIVE.

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Реальний випадок із пенсіонером

До юристів звернувся чоловік із Кропивницького, який мав 47 років страхового стажу та пенсію у розмірі 7 732 грн. Після перевірки пенсійної справи фахівці встановили, що пенсія потребувала перегляду через індексацію за період з 2019 до 2024 року. До Пенсійного фонду був направлений відповідний запит, однак в перерахунку було відмовлено.

Після цього юристи подали позов до суду, щоб ПФУ виконав своє зобов'язання. Суд задовольнив вимоги у справі № 340/3013/26.

Після суперечки з ПФУ пенсійна виплата чоловіка збільшилася з 7 732 грн до 10 789 грн. Тобто пенсіонер недоотримував щомісяця понад 3 000 грн.

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Проблема індексації торкається багатьох

Голова фінансового комітету ВРУ та нардеп Данило Гетманцев зазначає, в Україні зростає кількість пенсіонерів, яким доводиться відстоювати право на індексацію через суд. За словами парламентаря, проблемними є 2021-2024 роки, коли деяким пенсіонерам встановлювали фіксовані доплати в розмірі 100-135 грн замість повноцінного перерахунку.

Верховний суд вже визнав таку практику незаконною, тому в пенсіонерів відкрилась можливість домогтися справедливого перерахунку. Згідно з законом, індексація має проводитися з урахуванням оновлених показників середньої зарплати та рівня інфляції.

Пенсійна реформа

Данило Гетманцев зазначив, що зміни у пенсійній системі мають дати українцям чітке розуміння, як розраховується пенсія, що впливає на її розмір та якою має бути індексація.

"Людина повинна знати, як її стаж і сплачені внески впливають на розмір пенсії та за яким принципом вона індексуватиметься", — переконаний нардеп.

Робота над пенсійною реформою в Раді триває, однак точних прогнозів щодо її запровадження наразі немає.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE писали, пенсіонерам можуть призначити спеціальні доплати за страховий стаж. Додаткові гроші нараховують автоматично за кожен додатковий рік трудової діяльності понад мінімально встановлений рівень. Для жінок норма складає 30 років стажу, а для чоловіків — 35 років

Також Новини.LIVE повідомляли, у 2027 році передбачається збільшення фінансування соцпрограм. На соціальні гарантії, зокрема пенсії, в проєкті державного бюджету закладено 540 млрд грн, що на 72 млрд грн більше, ніж цього року. Водночас це не гарантує автоматичні надбавки пенсіонерам.