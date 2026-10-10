Пенсии в 2027 году могут не вырасти: почему надбавки не гарантированы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Повышение пенсий в 2027 году пока не гарантировано, несмотря на увеличение финансирования социальных программ. В проекте государственного бюджета предусмотрено более 540 млрд грн на социальные нужды, в том числе 292 млрд грн на пенсионные выплаты. В то же время окончательные решения относительно финансирования и возможного роста пенсий еще не приняты.

Народная депутатка от партии "Слуга народа" Ирина Борзова в эфире День.LIVE сообщила, что в проекте государственного бюджета на 2027 год на социальные программы предусмотрели более 540 млрд грн. Это на 72 млрд грн больше, чем раньше.

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Повысят ли пенсии в 2027 году

В то же время увеличение общих социальных расходов не означает автоматического повышения пенсий для всех граждан. Для этого необходимо учитывать конкретные бюджетные решения и механизмы пересмотра пенсионных выплат.

На какие социальные выплаты заложили средства в 2027 году

По словам Ирины Борзовой, проект бюджета предусматривает финансирование нескольких направлений социальной поддержки. В частности, речь идет о следующих суммах:

292 млрд грн — на пенсионное направление;

46 млрд грн — на поддержку внутренне перемещенных лиц;

38 млрд грн — на помощь детям и их семьям;

более 23 млрд грн — на поддержку детей с инвалидностью.

Показатели касаются проекта государственного бюджета, поэтому окончательные суммы могут измениться в ходе его рассмотрения.

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Увеличение финансирования социальной сферы должно обеспечить поддержку различных категорий населения. Однако сами бюджетные ассигнования не означают, что каждый получатель социальной помощи автоматически будет иметь право на увеличенную выплату.

Какие выплаты детям и семьям планируется продлить

В проекте бюджета также предусмотрено продолжение государственной поддержки семей с детьми. По словам Борзовой, в 2027 году планируется сохранить выплаты при рождении ребенка, программы "Набор для малыша" и "Набор для школьника", а также помощь многодетным и малообеспеченным семьям.

Отдельно речь идет о финансовой поддержке детей с инвалидностью. По словам депутата, выплаты для этой категории планируется увеличить почти в 2,5 раза.

В то же время озвученные планы пока не являются окончательно утвержденными решениями. Конкретные суммы, условия назначения и порядок выплат будут зависеть от окончательного принятия бюджета и соответствующих нормативных актов.

Что важно знать пенсионерам

Пока проект государственного бюджета на 2027 год не утвержден, делать окончательные выводы о будущем размере пенсий преждевременно. Чтобы понять возможные изменения, пенсионерам стоит следить за решениями об индексации, перерасчете пенсий и установлении дополнительных выплат.

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