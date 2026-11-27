Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

После увольнения со службы военные пенсионеры могут годами работать на гражданских должностях, накапливая страховой стаж. Однако дополнительные периоды работы не гарантируют увеличения пенсии. В то же время у бывших военных есть несколько возможностей увеличить ежемесячные выплаты. Известно, при каких условиях Пенсионный фонд может пересчитать их пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

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Увеличится ли военная пенсия за счет гражданского стажа

Украинцы, которые получают обычную пенсию по возрасту и продолжают работать, могут рассчитывать на перерасчет выплат после того, как наработают еще 24 месяца страхового стажа. А вот к военным пенсиям это правило не относится.

Даже если после увольнения со службы человек проработает на гражданской должности десять лет, военная выслуга от этого не изменится. Однако заработанный за это время страховой стаж может пригодиться. Благодаря ему военный пенсионер в будущем может получить право на пенсию по возрасту.

Когда военному пенсионеру выгодно выйти на пенсию по возрасту

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту украинцам необходимо иметь:

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в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет;

в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Если бывший военный имеет достаточный стаж и достиг необходимого возраста, он может выбрать, какую пенсию получать — военную или по возрасту. Но спешить с переходом на другой вид пенсии лучше только после того, как станет известен размер будущей выплаты. Ведь пенсия по возрасту у бывших военнослужащих часто оказывается меньше той, которую они уже получают.

Перед принятием решения необходимо проверить свой страховой стаж, заработок и сравнить размеры обеих пенсий. Если переход выгоден, подать заявление можно в сервисном центре ПФУ или через веб-портал Пенсионного фонда.

Когда военная пенсия действительно может увеличиться

Совершенно иная ситуация, если военный пенсионер вновь вернулся на службу. Например, был мобилизован, призван в качестве резервиста или заключил новый контракт. Во время службы он продолжит получать ранее назначенную пенсию. А после повторного увольнения ее могут пересчитать с учетом дополнительных лет выслуги и нового денежного обеспечения. Если же после пересчета сумма окажется ниже, военному сохранят прежний размер пенсии.

Перерасчет проводят со следующего дня после увольнения, но с учетом того, до какого дня военному выплачивали денежное довольствие. Разницу за прошедший период могут выплатить максимум за 12 месяцев.

Какие документы необходимы для перерасчета военной пенсии

После повторного увольнения со службы в Пенсионный фонд необходимо передать:

денежный аттестат;

справку о надбавках, премиях и других дополнительных выплатах;

расчет выслуги лет;

приказы об увольнении со службы.

Передать эти документы должен уполномоченный орган по последнему месту службы военнослужащего. После перерасчета пенсии лучше проверить, учтены ли все дополнительные годы службы и выплаты. Если в документах допущены ошибки или передана неполная информация, это может повлиять на размер пенсии.

Что делать, если ПФУ не учел гражданский стаж

Если бывший военнослужащий планирует выйти на пенсию по возрасту, но Пенсионный фонд учел лишь часть его страхового стажа, необходимо выяснить, какие именно годы работы не были включены в расчет. Далее следует собрать документы, подтверждающие эти периоды, и подать их в ПФУ. Если же Пенсионный фонд откажется зачислять стаж, нужно получить письменное объяснение причины отказа. При наличии оснований такое решение можно обжаловать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому могут приостановить выплату пенсии с нового года. Чтобы и дальше получать деньги, части пенсионеров за рубежом и жителям оккупированных территорий необходимо до конца 2026 года подтвердить, что они живы. Сделать это можно через приложение Дія.Підпис, по видеосвязи с Пенсионным фондом или в украинском дипломатическом представительстве за рубежом.

Также мы писали, какую пенсию могут получить украинцы с зарплатой 15 000 гривен. Если у человека 30 лет стажа, выплата составит около 4 720 гривен, за 35 лет — 5 507 гривен, а за 40 лет — почти 6 300 гривен. Чем дольше человек платил взносы и чем выше был его доход по сравнению со средним по стране, тем больше может быть пенсия.