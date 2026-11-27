Чоловік поважного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення зі служби військові пенсіонери можуть роками працювати на цивільних посадах, накопичуючи свій страховий стаж. Але додаткові періоди роботи не гарантують збільшення пенсії. Водночас у колишніх військових є кілька можливостей підвищити щомісячні виплати. Відомо, за яких умов Пенсійний фонд може перерахувати їхню пенсію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

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Чи збільшиться військова пенсія за рахунок цивільного стажу

Українці, які отримують звичайну пенсію за віком та продовжують працювати, можуть розраховувати на перерахунок виплат після того, як зароблять ще 24 місяці страхового стажу. А ось військових пенсій це правило не стосується.

Навіть якщо після звільнення зі служби людина пропрацює на цивільній посаді десять років, військова вислуга від цього не зміниться. Проте зароблений за цей час страховий стаж може стати у пригоді. Завдяки йому військовий пенсіонер у майбутньому може отримати право на пенсію за віком.

Коли військовому пенсіонеру вигідно перейти на пенсію за віком

У 2026 році для виходу на пенсію за віком українцям потрібно мати:

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у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Якщо колишній військовий має достатньо стажу та досяг потрібного віку, він може обрати, яку пенсію отримувати — військову чи за віком. Але поспішати з переходом на інший вид пенсії краще лише після того, як стане відомий розмір майбутньої виплати. Адже пенсія за віком у колишніх військових часто виявляється меншою за ту, яку вони вже отримують.

Перед ухваленням рішення потрібно перевірити свій страховий стаж, заробіток та порівняти розміри обох пенсій. Якщо перехід вигідний, подати заяву можна у сервісному центрі ПФУ або через вебпортал Пенсійного фонду.

Коли військова пенсія справді може зрости

Зовсім інша ситуація, якщо військовий пенсіонер знову повернувся на службу. Наприклад, був мобілізований, призваний як резервіст або уклав новий контракт. Під час служби він продовжить отримувати раніше призначену пенсію. А після повторного звільнення її можуть перерахувати з урахуванням додаткових років вислуги та нового грошового забезпечення. Якщо ж після перерахунку сума виявиться нижчою, військовому збережуть попередній розмір пенсії.

Перерахунок проводять із наступного дня після звільнення, але з урахуванням того, до якого дня військовому виплачували грошове забезпечення. Різницю за минулий час можуть виплатити максимум за 12 місяців.

Які документи потрібні для перерахунку військової пенсії

Після повторного звільнення зі служби до Пенсійного фонду мають передати:

грошовий атестат;

довідку про надбавки, премії та інші додаткові виплати;

розрахунок вислуги років;

накази про звільнення зі служби.

Передати ці документи має уповноважений орган за останнім місцем служби військового. Після перерахунку пенсії краще перевірити, чи врахували всі додаткові роки служби та виплати. Якщо в документах припустилися помилки або передали неповну інформацію, це може позначитися на розмірі пенсії.

Що робити, якщо ПФУ не врахував цивільний стаж

Якщо колишній військовий планує перейти на пенсію за віком, але Пенсійний фонд врахував лише частину його страхового стажу, потрібно з'ясувати, які саме роки роботи випали з розрахунку. Далі слід зібрати документи, які підтверджують ці періоди, та подати їх до ПФУ. Якщо ж Пенсійний фонд відмовиться зараховувати стаж, потрібно отримати письмове пояснення причини відмови. За наявності підстав таке рішення можна оскаржити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому можуть призупинити пенсію з нового року. Щоб і далі отримувати гроші, частині пенсіонерів за кордоном та жителям окупованих територій потрібно до кінця 2026 року підтвердити, що вони живі. Зробити це можна через Дія.Підпис, відеозв’язок із Пенсійним фондом або в українській дипустанові за кордоном.

Також ми писали, яку пенсію можуть отримати українці із зарплатою 15 000 гривень. Якщо людина має 30 років стажу, виплата становитиме близько 4 720 гривень, за 35 років — 5 507 гривень, а за 40 років — майже 6 300 гривень. Що більше років людина сплачувала внески та чим вищим був її дохід порівняно із середнім по країні, то більшою може бути пенсія.