Пожилой мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит части населения повышенные выплаты. При наличии подтверждающих документов некоторые смогут рассчитывать на сумму 11 000 грн, тогда как минимальная пенсия по возрасту составляет 2 595 грн, что соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.

Реклама

Кто получит повышенную минимальную пенсию в декабре

По информации Пенсионного фонда, в декабре рассчитывать на более крупные суммы выплат по сравнению с другими гражданами смогут люди с инвалидностью, увечье или заболевание которых возникли в результате Чернобыльской катастрофы.

Начисление гарантированных государством выплат регулирует закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

В ПФУ отметили, что повышенные суммы получат только те граждане, в отношении которых будет официально установлена причинно-следственная связь инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС. Речь идет о возмещении фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения (1986–1990 гг.) или из дохода, определяемого как пятикратный размер минимальной зарплаты (по специальной формуле).

Читайте также:

В декабре предусмотрены следующие гарантированные минимальные суммы:

Для первой группы — 11 048 грн;

Для второй группы — 8 838 грн;

Для третьей группы — 6 813 грн;

Для детей с инвалидностью — 6 813 грн.

В фонде уточнили, что для граждан, которые обратятся с заявлениями в 2026 году и которым полагается рассчитывать пенсию по инвалидности исходя из заработной платы, определяемой как пятикратный размер минимального размера заработной платы, расчет будет производиться с применением коэффициента 2,09334.

Размеры пенсий для ликвидаторов аварии

Также нормы законодательства предусматривают минимальное финансовое обеспечение для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.

Выплаты регулируются законом "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Гарантируются следующие суммы выплат:

Для лиц первой группы — 20 653 грн;

Для лиц второй группы — 16 522 грн;

Для лиц третьей группы — 12 392 грн.

Для оформления таких выплат необходимо предоставить заключение медкомиссии с подтверждением связи между инвалидностью и ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Пересмотрят ли пенсии чернобыльцам до конца года

В этом году минимальные суммы для граждан с инвалидностью, увечье или заболевание которых возникло в результате Чернобыльской катастрофы, больше не будут пересматриваться.

Выплаты были обновлены после мартовской индексации. Тогда лица с инвалидностью первой группы получили примерно на 1 100 грн больше, второй группы — на 950 грн больше, третьей группы — на 735 грн больше.

Повышенные пенсии в Украине получают примерно 1,25 млн человек, имеющих статус пострадавших в результате Чернобыльской аварии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев может лишиться доступа к начисляемым пенсиям с 1 января 2026 года. По данным ПФУ, необходимо проверить уведомление о требовании прохождения физической идентификации. Речь идет о гражданах, получающих выплаты на банковские карты. Для украинцев предусмотрено несколько вариантов прохождения такой процедуры.

Еще Новини.LIVE писали, на какую пенсию могут рассчитывать граждане с зарплатой 15 000 грн. Окончательный размер выплаты будет зависеть от того, сколько лет стажа накоплено. А именно: при наличии 30 лет стажа — пенсия составит 4 720 грн, 35 лет — около 5 507 грн, 40 лет стажа — около 6 290 грн.