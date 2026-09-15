Страховой стаж для пенсии: какая ошибка может повлиять на будущую выплату

Деньги в руках пожилой женщины. Фото: Новини.LIVE

Будущая пенсия зависит не только от возраста, но и от страхового стажа и заработка, который учитывается при расчете выплаты. Если в реестре Пенсионного фонда отсутствуют отдельные периоды работы или данные о зарплате отображаются некорректно, это может повлиять на будущее пенсионное обеспечение. Проверить информацию можно заранее, не дожидаясь момента выхода на пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

В Украине право на пенсию по возрасту зависит от количества накопленного страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа.

Если необходимого количества нет, пенсию могут назначить позже:

в 60 лет — от 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 лет;

в 65 лет — от 15 лет.

При этом требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно увеличиваются. В 2027 году потребуется уже 34 года, а в 2028 году — 35 лет.

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Поэтому даже несколько месяцев, которых не хватает из-за неучтенного периода работы, в будущем могут иметь значение для даты выхода на пенсию.

Какие данные стоит проверить уже сейчас

Прежде всего стоит проверить, правильно ли в Пенсионном фонде отражены периоды официальной работы и уплата страховых взносов.

Это особенно важно для людей, которые много лет работали на разных предприятиях, меняли работодателей или имеют значительный стаж, приобретенный до 2004 года.

Информацию о страховом стаже и заработной плате можно посмотреть в личном кабинете на веб-портале ПФУ. Там также доступны электронные справки ОК-5 и ОК-7. Справка ОК-5 содержит данные о заработке, учитываемом при расчете пенсии, страховом стаже и уплате взносов.

Если человек видит, что определенный период работы отсутствует или информация не соответствует фактическим данным, лучше заняться этим заранее, а не ждать оформления пенсии.

Особое внимание — стажу до 2004 года

Периоды работы до 1 января 2004 года имеют отдельный порядок подтверждения. Основным документом для таких периодов является трудовая книжка, а информацию из нее можно оцифровать и передать в реестр ПФУ.

В то же время пропуск срока оцифровки сам по себе не означает потерю стажа. ПФУ сообщил, что после 10 июня 2026 года сканированные копии трудовых книжек продолжают принимать. Если сведения не были оцифрованы, стаж не теряется, а подтвердить периоды работы до 2004 года можно, в частности, на основании оригинала трудовой книжки при назначении пенсии.

Поэтому людям с длительным трудовым стажем стоит проверить, все ли записи из бумажной книжки уже есть в электронной трудовой книжке.

Что делать, если стажа не хватает

Если в электронном кабинете человек видит, что определенные периоды работы не учтены, сначала стоит проверить документы, подтверждающие трудовую деятельность.

После 1 января 2004 года страховой стаж учитывается по данным реестра застрахованных лиц. Если работодатель не представил или некорректно представил информацию о работнике, это может потребовать исправления данных.

Для периодов до 2004 года могут понадобиться записи в трудовой книжке или другие документы, подтверждающие работу. ПФУ также принимает документы, выданные предприятиями, архивными учреждениями и другими организациями, если они подтверждают соответствующий период.

Есть и другой вариант — продолжить официально работать. Если человеку не хватает стажа для выхода на пенсию в 60 лет, необходимые месяцы можно набирать в дальнейшем. ПФУ отдельно разъясняет, что после накопления необходимого стажа человек может обратиться за назначением пенсии.

Как проверить будущую пенсию онлайн

Сделать это можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

После авторизации в личном кабинете можно:

просмотреть страховой стаж; проверить данные о заработной плате; получить справки ОК-5 и ОК-7; просмотреть сведения из электронной трудовой книжки; узнать информацию об уплате страховых взносов.

Таким образом, проверить свои данные можно задолго до пенсионного возраста. Если заранее обнаружить пропущенный период работы или ошибку в информации, будет больше времени на сбор необходимых документов и исправление сведений.

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