Страховий стаж для пенсії: яка помилка може вплинути на майбутню виплату

Гроші в руках літньої жінки. Фото: Новини.LIVE

Майбутня пенсія залежить не лише від віку, а й від страхового стажу та заробітку, який враховується під час розрахунку виплати. Якщо в реєстрі Пенсійного фонду відсутні окремі періоди роботи або дані про зарплату відображаються некоректно, це може вплинути на майбутнє пенсійне забезпечення. Перевірити інформацію можна заздалегідь, не чекаючи моменту виходу на пенсію.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

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Скільки стажу потрібно для пенсії у 2026 році

В Україні право на пенсію за віком залежить від кількості набутого страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Якщо необхідної кількості немає, пенсію можуть призначити пізніше:

у 60 років — від 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — від 15 років.

При цьому вимоги до стажу для виходу у 60 років поступово збільшуються. У 2027 році потрібно буде вже 34 роки, а у 2028 році — 35 років.

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Тому навіть кілька місяців, яких не вистачає через неврахований період роботи, у майбутньому можуть мати значення для дати виходу на пенсію.

Які дані варто перевірити вже зараз

Насамперед варто подивитися, чи правильно у Пенсійному фонді відображаються періоди офіційної роботи та сплата страхових внесків.

Це особливо важливо для людей, які працювали багато років на різних підприємствах, змінювали роботодавців або мають значний стаж, набутий до 2004 року.

Інформацію про страховий стаж та зарплату можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Там також доступні електронні довідки ОК-5 та ОК-7. Довідка ОК-5 містить дані про заробіток, який враховується для обчислення пенсії, страховий стаж та сплату внесків.

Якщо людина бачить, що певний період роботи відсутній або інформація не відповідає фактичним даним, краще зайнятися цим заздалегідь, а не чекати оформлення пенсії.

Особлива увага — стажу до 2004 року

Періоди роботи до 1 січня 2004 року мають окремий порядок підтвердження. Основним документом для таких періодів є трудова книжка, а інформацію з неї можна оцифрувати та передати до реєстру ПФУ.

Водночас пропуск дедлайну оцифрування сам по собі не означає втрату стажу. ПФУ повідомив, що після 10 червня 2026 року сканкопії трудових книжок продовжують приймати. Якщо відомості не були оцифровані, стаж не зникає, а підтвердити періоди роботи до 2004 року можна, зокрема, на підставі оригіналу трудової книжки під час призначення пенсії.

Тому людям із давнім трудовим стажем варто перевірити, чи всі записи з паперової книжки вже є в електронній трудовій книжці.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо в електронному кабінеті людина бачить, що певні періоди роботи не враховані, спочатку варто перевірити документи, які підтверджують трудову діяльність.

Після 1 січня 2004 року страховий стаж обліковується за даними реєстру застрахованих осіб. Якщо роботодавець не подав або некоректно подав інформацію про працівника, це може потребувати виправлення даних.

Для періодів до 2004 року можуть знадобитися записи в трудовій книжці або інші документи, що підтверджують роботу. ПФУ також приймає документи, видані підприємствами, архівними установами та іншими організаціями, якщо вони підтверджують відповідний період.

Є й інший варіант — продовжити офіційно працювати. Якщо людині не вистачає стажу для виходу на пенсію у 60 років, необхідні місяці можна набувати надалі. ПФУ окремо роз'яснює, що після набуття необхідного стажу людина може звернутися за призначенням пенсії.

Як перевірити майбутню пенсію онлайн

Зробити це можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Після авторизації в особистому кабінеті можна:

переглянути страховий стаж; перевірити дані про заробітну плату; отримати довідки ОК-5 та ОК-7; переглянути відомості електронної трудової книжки; побачити інформацію про сплату страхових внесків.

Таким чином, перевірити свої дані можна задовго до пенсійного віку. Якщо виявити пропущений період роботи або помилку в інформації заздалегідь, буде більше часу зібрати необхідні документи та виправити відомості.

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