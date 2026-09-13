Пенсия за выслугу лет: кому назначают и сколько платят в 2026 году

Пожилые мужчины. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право оформить пенсию за выслугу лет, что дает возможность выйти на "заслуженный отдых" раньше стандартного пенсионного возраста в 60 лет. Известно, представители каких профессий могут претендовать на оформление такого вида пенсии и какие суммы выплат предусмотрены в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на пенсию за выслугу лет в 2026 году

По данным ПФУ, право на назначение пенсии за выслугу лет предусмотрено для тех граждан, у которых есть достаточное количество специального трудового стажа, полученного в учреждениях и на должностях, гарантирующих ее оформление. В частности, в списке:

Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения — стаж работы от 25 лет по состоянию на начало апреля 2015 года до 26 с половиной лет по состоянию на 11 октября 2017-го; Диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением — для мужчин спецстаж составляет 35 лет, для женщин — 30 лет; Работники инженерно-технического состава гражданской авиации — для мужчин от 25 лет на начало апреля 2015 года до 26 с половиной лет на 11 октября 2017-го, для женщин — от 20 лет на 1 апреля 2015 года до 21 с половиной лет на 11 октября 2017-го; Работники железнодорожного транспорта и метрополитена — для мужчин 30 лет, для женщин — от 25 лет; Граждане, занятые на полевых и геологоразведочных работах — для мужчин 30 лет, из которых 12 с половиной лет на льготных работах (по списку № 2), для женщин — 25 лет, из которых 10 лет на льготной работе; Артисты — стаж творческой деятельности 20–35 лет; Спортсмены — стаж от 25 лет, в том числе пребывание в составе сборных команд не менее шести лет; Военнослужащие — если имеют выслугу 20 лет, а также если страховой стаж составляет 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной календарных лет приходится на службу.

Исчерпывающий перечень и условия назначения таких выплат содержатся в законе "О пенсионном обеспечении".

Суммы пенсионных выплат за выслугу лет

Согласно ст. 13 закона № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсии за выслугу лет назначаются в следующих размерах:

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Военнослужащим, имеющим стаж службы 20 лет и более, сумма пенсии составляет:

За выслугу 20 лет — 50%, а уволенным в отставку по возрасту/по состоянию здоровья, лицам, уволенным со службы в полиции, Службы судебной охраны, ГБР и уволенным со службы в НАБУ по возрасту или по болезни, уволенным со службы в органах и подразделениях гражданской защиты по возрасту или по состоянию здоровья — 55 % от денежного довольствия;

За каждый год выслуги свыше 20 лет — устанавливают три процента от суммы денежного довольствия.

Военнослужащим, имеющим страховой стаж 25 лет и выше, из которых не менее 12 с половиной календарных лет составляет служба:

За стаж 25 лет устанавливается 50%, а за каждый полный год стажа свыше 25 лет — один процент от суммы денежного довольствия.

При этом максимальная пенсия не должна превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения, а гражданам, которые во время службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и отнесены к категории 1, — 100%, к категории 2, — 95%.

Для гражданских профессий (образование, медицина и т. д.) сумма рассчитывается по общим правилам пенсионного обеспечения в зависимости от накопленного страхового стажа и заработной платы, а не представляет собой фиксированный процент от оклада.

Как оформить пенсию за выслугу лет

Работникам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд:

лично в любом отделении ПФУ;

через сайт фонда, портал госуслуг "Дія".

К заявлению необходимо приложить:

паспорт;

идентификационный код;

информацию об адресе проживания;

трудовую книжку (другие документы, подтверждающие стаж работы);

дополнительные документы;

военный билет (трудовая книжка).

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