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Главная Финансы Пенсия с 40-летним стажем — какие выплаты гарантируют

Пенсия с 40-летним стажем — какие выплаты гарантируют

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 06:10
Пенсии в Украине — какая будет выплата при зарплате 8 тыс. грн и 40 лет стажа
Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

Размер пенсии по возрасту для украинских граждан определяется индивидуально и зависит от приобретенного страхового стажа и заработной платы, полученной в течение трудовой деятельности, с которой уплачивались официальные страховые взносы. Известно, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, которые имеют 40 лет стажа.

Соответствующие расчеты привело профильное издание "На пенсии".

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Требования к стажу для выхода на пенсию в 2025 году

Согласно закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине требования для женщин и мужчин к пенсионному возрасту одинаковы и стартуют с 60 лет. Однако этого недостаточно для оформления выплат, ведь право на получение пенсии по возрасту также зависит от определенного объема стажа.

Требования к последнему ежегодно ужесточают. Для каждого возраста установлена отдельная продолжительность стажа. В частности, в 2025 году требование по стажу выросло на один год, до:

  • пенсия в 60 лет — нужно иметь минимально 32 года стажа;
  • пенсия в 63 года — необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа;
  • пенсия в 65 лет — надо иметь минимально 15 лет стажа.

По планам властей, требования по продолжительности стажа будут расти до 2028 года. Для того, чтобы иметь право оформить пенсию в 60 лет, необходимо уже будет иметь не менее 35 лет стажа.

Пенсия с 40-летним страховым стажем

По информации издания, если гражданин за трудовую деятельность имеет 40 лет официального страхового стажа, то гарантированно сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Относительно размера пенсии, то на него будет влиять несколько индивидуальных факторов.

Если предположить, что гражданин получал минимальную заработную плату (в 2025 году — 8 тыс. грн), то размер пенсии составит 3,6 тыс. грн.

С аналогичными показателями по стажу и зарплате, выход на пенсию в 65 лет сможет обеспечить выплату на уровне 4,7 тыс. грн.

Как пояснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, страховой стаж в 40 лет считается сверхурочным.

По правилам законодательства, сверхурочный стаж для женщин и мужчин отличается. А именно:

  • для женщин стаж должен составлять более 30 лет;
  • для мужчин размер стажа должен превышать 35 лет.

Каждый год приобретенного сверхурочного стажа гарантирует увеличение пенсии на 1% от основного размера, однако не более чем на 1% от уровня прожиточного минимума (в 2025 году составляет 2361 грн).

В случае, если гражданин получал зарплату в размере 15 тыс. грн, то сможет рассчитывать на сумму в 6,7 тыс. грн. Речь идет о таких данных для расчета:

  • страховой стаж неизменный — 40 лет;
  • заработная плата — 15 тыс. грн;
  • возраст гражданина — 60 лет.

При аналогичных показателях, если человек выйдет на пенсию в 65 лет, то сумма возрастет до 8,7 тыс. грн.

Издание отметило, что речь идет о приблизительных подсчетах, ведь на конечный размер пенсии будут влиять индивидуальные ситуации каждого пенсионера.

Ранее мы рассказывали, кто из многодетных матерей имеет право на надбавку к пенсии в размере 37% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Размер выплат различается в зависимости от количества детей.

Также мы писали, кто из украинцев, которые работают во вредных условиях, могут оформить пенсию, не дожидаясь 60-летия. Выйти раньше на залуженный отдых можно при наличии подтверждения определенного количества стажа соответствующей работы.

зарплаты выплаты пенсии деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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