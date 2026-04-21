Пенсию можно купить в 2026 году: сколько стоит и какие необходимы документы

Пожилые люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство позволяет гражданам "купить" себе пенсию за счет оплаты необходимого количества страхового стажа единоразово за предыдущие периоды или постепенно через осуществление ежемесячных добровольных взносов. Эти два варианта различаются по оперативности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Государственной налоговой службы (ГНС).

Уплата за стаж за предыдущие периоды для пенсии

Страховым стажем называют период, в течение которого за гражданина осуществлялись денежные взносы в систему общеобязательного государственного соцстрахования. От него зависит право на:

оформление пенсии по возрасту;

начисление больничных выплат;

выплату пособия по безработице;

предоставление других соцгарантий.

Гражданам доступны два варианта получения дополнительных лет страхового стажа: разовая уплата за все предыдущие периоды и добровольное участие (оплата ежемесячно).

Механизмом разовой уплаты могут воспользоваться те, кому нужно быстро получить стаж для оформления пенсии. Разрешается делать взносы за конкретные месяцы, когда человек не работал официально.

В 2026-м минимальный размер такого взноса составляет 3 804 грн за один месяц. Оплата должна осуществляться полностью в течение десяти дней после того, как был заключен договор.

Ежемесячная уплата за страховой стаж

Механизм добровольного участия (оплата ежемесячно) предусматривает заключение договора минимум на один год и постепенную уплату взносов. В этом году минимальный ежемесячный взнос составит 1 902 грн. Страховой стаж будет накапливаться постепенно вместе с платежами.

Такой вариант подойдет тем, кто намерен заранее позаботиться о пенсионных выплатах на заслуженном отдыхе.

Для оформления договора необходимо обратиться в органы налоговой службы по месту жительства заявителя. Предусмотрены два варианта: бумажный и электронный формат. Заранее необходимо позаботиться о таких документах:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (копия);

трудовая книжка (копия);

справка о стаже (форма ОК-5).

В частности, для членов личного сельского хозяйства необходимы дополнительные документы — подтверждение членства. А для домашних работников — трудовой договор (копия).

Предусмотрены определенные ограничения:

При заключении договора гражданин не должен быть застрахованным; Право на покупку распространяется только на те периоды, когда человек не имел официальной работы или не вел предпринимательскую деятельность; Если взносы не были уплачены из-за льгот — соответствующий стаж не восстановится; Соглашение можно заключать гражданам от 16 лет.

Следить за своим страховым стажем можно онлайн на портале Пенсионного фонда в личном кабинете. Там можно проверить следующую информацию:

общий стаж;

зарплату, с которой делались взносы;

данные цифровой трудовой книжки;

своевременность уплаты взносов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине пересмотрели минимальную пенсию для родных военных, погибших или пропавших без вести. Для таких граждан помощь будут предоставлять в размере 10 020 грн (для семей от двух и более человек, кроме нетрудоспособной матери/отца, жены/мужа).

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году нормы законодательства предусматривают начисление различных надбавок к пенсиям. В частности, некоторым женщинам предусмотрена доплата до 40% от размера прожиточного минимума.