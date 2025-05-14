Досрочная пенсия в 2025 году — что стоит знать украинкам

Пенсия для женщин в 50 лет — кто имеет право в 2025 году
Украинские женщины имеют право на досрочную пенсию по возрасту в двух случаях. Речь идет о выходе на заслуженный отдых по достижении 50 лет.
Это предусмотрено законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Правила досрочного выхода на пенсию для женщин
Согласно статье 115 этого закона, право на назначение досрочных пенсий по возрасту предоставляется:
- женщинам, которые имеют пятеро и более детей, воспитали их до шестилетнего возраста;
- матерям детей с инвалидностью (с детства) и тяжело больных, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения шестилетнего возраста.
Досрочную пенсию могут оформить женщины после достижения 50 лет и на основе страхового стажа в не менее 15 лет.
Важно то, что лицами с инвалидностью с детства считают также детей с инвалидностью в возрасте до совершеннолетия.
При этом женщинам вышеуказанных категорий пенсию по возрасту, назначенную досрочно, назначают на пожизненный срок.
В то же время, переназначение пенсии из-за достижения общепринятого пенсионного возраста законодательством не предусматривается.
Как и когда обратиться за досрочным назначением пенсии
Согласно правилам, женщины вышеописанных категорий должны обратиться с заявлением на досрочную пенсию до достижения 50 лет, то есть за месяц до дня рождения.
Для этого необходимо собрать пакет документов. Пенсию назначают на основе поданных:
- паспорта гражданина;
- идентификационного кода;
- документов, где указан страховой стаж (трудовая книжка/диплом об обучении/свидетельство о рождении);
- свидетельства о браке (в случае изменения фамилии);
- выписки из заключения медико-социальной экспертной комиссии;
- медицинского заключения медучреждения;
- удостоверения получателя социальной помощи;
- справки из органа, где была назначена помощь, о периоде предоставления соцвыплаты;
- справки о заработной плате за 60 месяцев подряд (до 30.06.2000 года по желанию);
- реквизитов банковского счета;
- фотографии для создания пенсионного удостоверения (2,5х3 см).
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