Досрочная пенсия в 2025 году — что стоит знать украинкам

Пожилая женщина с ребенком. Фото: Freepik

Украинские женщины имеют право на досрочную пенсию по возрасту в двух случаях. Речь идет о выходе на заслуженный отдых по достижении 50 лет.

Это предусмотрено законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно статье 115 этого закона, право на назначение досрочных пенсий по возрасту предоставляется:

женщинам, которые имеют пятеро и более детей, воспитали их до шестилетнего возраста;

матерям детей с инвалидностью (с детства) и тяжело больных, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения шестилетнего возраста.

Досрочную пенсию могут оформить женщины после достижения 50 лет и на основе страхового стажа в не менее 15 лет.

Важно то, что лицами с инвалидностью с детства считают также детей с инвалидностью в возрасте до совершеннолетия.

При этом женщинам вышеуказанных категорий пенсию по возрасту, назначенную досрочно, назначают на пожизненный срок.

В то же время, переназначение пенсии из-за достижения общепринятого пенсионного возраста законодательством не предусматривается.

Как и когда обратиться за досрочным назначением пенсии

Согласно правилам, женщины вышеописанных категорий должны обратиться с заявлением на досрочную пенсию до достижения 50 лет, то есть за месяц до дня рождения.

Для этого необходимо собрать пакет документов. Пенсию назначают на основе поданных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

документов, где указан страховой стаж (трудовая книжка/диплом об обучении/свидетельство о рождении);

свидетельства о браке (в случае изменения фамилии);

выписки из заключения медико-социальной экспертной комиссии;

медицинского заключения медучреждения;

удостоверения получателя социальной помощи;

справки из органа, где была назначена помощь, о периоде предоставления соцвыплаты;

справки о заработной плате за 60 месяцев подряд (до 30.06.2000 года по желанию);

реквизитов банковского счета;

фотографии для создания пенсионного удостоверения (2,5х3 см).

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