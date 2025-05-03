Страховые взносы для украинцев за рубежом — что должны знать будущие пенсионеры

Пенсионерки идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы могут платить добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование независимо от того, где физически они находятся. То есть делать это можно даже за рубежом.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Что известно

В госструктуре уточнили, что информация о человеке, который хочет делать страховые взносы за рубежом, должна быть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Однако при условии, что на момент уплаты взносов он еще не вышел на заслуженный отдых.

"Периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется человеком самостоятельно, исходя из его финансовых возможностей", — подчеркнули в ПФУ.

Для того чтобы в страховой стаж был засчитан полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1 760 грн (8 000 грн х 22%).

Минимальная и максимальная пенсии — какими будут в 2025 году

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", суммы минимальной и максимальной пенсии будут на уровне 2024 года, а именно:

2 361 грн — минимальная пенсия;

— минимальная пенсия; 23 610 грн — максимальная пенсия (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

В то же время украинцам, достигшим пенсионного возраста, предоставляют дополнительные выплаты — в зависимости от стажа, возраста или социального статуса.

Напомним, что некоторые из украинцев могут получить сразу две пенсии. Так, дополнительную поддержку оказывают уязвимым категориям граждан.

Еще мы писали, что в мае 2025 года повышенные выплаты получат граждане, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — размер пенсии не может превышать 10,34 тыс. грн.