Страховые взносы для украинцев за рубежом — что должны знать будущие пенсионеры

Пенсия для украинцев за рубежом — как делать страховые взносы
Украинцы могут платить добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование независимо от того, где физически они находятся. То есть делать это можно даже за рубежом.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Что известно
В госструктуре уточнили, что информация о человеке, который хочет делать страховые взносы за рубежом, должна быть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Однако при условии, что на момент уплаты взносов он еще не вышел на заслуженный отдых.
"Периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется человеком самостоятельно, исходя из его финансовых возможностей", — подчеркнули в ПФУ.
Для того чтобы в страховой стаж был засчитан полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1 760 грн (8 000 грн х 22%).
Минимальная и максимальная пенсии — какими будут в 2025 году
Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", суммы минимальной и максимальной пенсии будут на уровне 2024 года, а именно:
- 2 361 грн — минимальная пенсия;
- 23 610 грн — максимальная пенсия (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).
В то же время украинцам, достигшим пенсионного возраста, предоставляют дополнительные выплаты — в зависимости от стажа, возраста или социального статуса.
Напомним, что некоторые из украинцев могут получить сразу две пенсии. Так, дополнительную поддержку оказывают уязвимым категориям граждан.
Еще мы писали, что в мае 2025 года повышенные выплаты получат граждане, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — размер пенсии не может превышать 10,34 тыс. грн.
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