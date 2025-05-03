Страхові внески для українців за кордоном — що мають знати майбутні пенсіонери

Пенсіонерки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці можуть сплачувати добровільні внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування незалежно від того, де фізично вони перебувають. Тобто, робити це можна навіть за кордоном.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Що відомо

У держструктурі уточнили, що інформація про людину, яка хоче робити страхові внески за кордоном, повинна бути в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Однак за умови, що на момент сплати внесків вона ще не вийшла на заслужений відпочинок.

"Періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається людиною самостійно, виходячи з її фінансових можливостей", — підкреслили у ПФУ.

Щоб до страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 760 грн (8 000 грн х 22%).

Мінімальна і максимальна пенсії — якими будуть у 2025 році

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", суми мінімальної та максимальної пенсії будуть на рівні 2024 року, а саме:

2 361 грн — мінімальна пенсія;

— мінімальна пенсія; 23 610 грн — максимальна пенсія (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Водночас українцям, які досягли пенсійного віку, надають додаткові виплати — залежно від стажу, віку чи соціального статусу.

Нагадаємо, що дехто з українців може отримати одразу дві пенсії. Так, додаткову підтримку надають вразливим категоріям громадян.

Ще ми писали, що у травні 2025 року підвищені виплати отримають громадяни, яким впродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — розмір пенсії не може перевищувати 10,34 тис. грн.