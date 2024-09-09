Украинцы могут получать пенсию и в Польше — какие документы нужны

Женщина считает деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинцы, проживающие в Польше, могут претендовать на получение пенсии. Эту возможность гарантирует социальное соглашение между странами.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Соглашение между Украиной и Польшей

С 2014 года действует соглашение о социальном обеспечении между Украиной и Польшей, позволяющее учитывать страховой стаж, полученный в обеих странах:

польский стаж — выплачивает Польша

украинский стаж — выплачивает Украина

Обе пенсии можно перечислять на один банковский счет. Для этого необходимо подать справку с места работы в польское отделение ZUS (Управление социального страхования).

Украинцы, проживающие в Польше, должны соответствовать условиям достижения пенсионного возраста:

60 лет для женщин;

65 лет для мужчин.

А также иметь страховой стаж:

женщины — 20 лет

мужчины — 25 лет

Если стаж работы в Польше недостаточный, можно учесть период работы в Украине. Тогда пенсия рассчитывается пропорционально общему страховому стажу.

К примеру, при 10 годах работы в Польше и 15 годах в Украине, пенсия будет рассчитана в соотношении 10/25.

Управление социального страхования также может учитывать страховые периоды из стран, с которыми Польша и Украина имеют соглашение о социальном обеспечении. Речь идет о таких странах, как Болгария, Латвия, Чехия, Испания, Эстония, Португалия, Литва и Словакия.

Порядок начисления пенсии по возрастным группам

Родившиеся до 1949 года: имеют право на минимальную пенсию при наличии стажа — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Родившиеся с 1949 по 1969 год: пенсия зависит от взносов в Пенсионный фонд или ZUS. Минимального размера пенсии нет, поэтому выплаты могут быть низкими.

Родившиеся после 1969 года: пенсия также рассчитывается на основе уплаченных налогов, при этом отчисления должны были производиться в оба фонда одновременно — Пенсионный и ZUS.

Особые условия

Украинцы, работавшие в Польше или Украине в особых условиях, речь идет о шахтах или флоте, могут выйти на пенсию раньше.

Необходимые документы

Для подачи на пенсию через ZUS необходимо собрать следующие документы:

справки от работодателей об уплате страховых взносов в Польше

справки о работе в особых условиях (в Польше и Украине)

справки от работодателей, подтверждающих периоды занятости и размер заработной платы (может быть оформлен на бланке ZUS Rp-7),

страховая карта

военный билет или справка о службе

справка из высшего учебного заведения об обучении (при необходимости);

копии свидетельств о рождении детей.

Заявление можно подать через местное отделение ZUS или по электронной платформе PUE ZUS.