Украинцам будут выплачивать финпомощь во время отопительного сезона

Деньги в руках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине жители девяти областей в отопительный сезон смогу получить денежную помощь. Она будет выплачиваться единовременно.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

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Денежная помощь на отопительный сезон

Так, денежную помощь смогут получить граждане, которые фактически проживают в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в 10-километровой зоне от государственной границы или линии столкновения.

Известно, что денежная помощь в размере 21 тысячи гривен на отопление выплачивается за счет средств международных организаций. Для получения средств украинцы должны до 16 сентября обратиться с заявлением в исполнительный орган власти своего населенного пункта.

В то же время граждане, которые уже получали какую-либо помощь на отопительный сезон 2024-2025 года, не смогут получить средства.