Пенсии в Украине — сколько получают пострадавшие на ЧАЭС

Пенсии чернобыльцам — сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Лица, пострадавшие от последствий крушения на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение специальной пенсии в Украине. Этот вид пенсии не может быть ниже установленного государством минимального размера.
Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Какие выплаты получают чернобыльцы
Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, могут получить:
- компенсацию, эквивалентную фактическим убыткам, рассчитанную на основе заработной платы, полученной при работе в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год;
- или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Соответственно, пенсия для лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, не может быть ниже таких сумм:
- I группа — 8 187,48 гривны;
- II группа — 6 549,98 гривны;
- III группа — 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью — 5 048,95 гривны.
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС получают следующие выплаты:
- I группа — 100% размера средней зарплаты в Украине — 13 376,21 гривны;
- II группа — 80% — 10 700,97 гривны;
- III группа — 60% — 8 025,73 гривны.
Что еще нужно знать
Напомним, некоторые украинцы получат специальную доплату к пенсии в сентябре. Это касается тех, кто получает самые низкие пенсионные выплаты.
Мы также писали, что в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
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