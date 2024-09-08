Пенсии в Украине — сколько получают пострадавшие на ЧАЭС

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Лица, пострадавшие от последствий крушения на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение специальной пенсии в Украине. Этот вид пенсии не может быть ниже установленного государством минимального размера.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, могут получить:

компенсацию, эквивалентную фактическим убыткам, рассчитанную на основе заработной платы, полученной при работе в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год;

или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Соответственно, пенсия для лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, не может быть ниже таких сумм:

I группа — 8 187,48 гривны;

II группа — 6 549,98 гривны;

III группа — 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью — 5 048,95 гривны.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС получают следующие выплаты:

I группа — 100% размера средней зарплаты в Украине — 13 376,21 гривны;

II группа — 80% — 10 700,97 гривны;

III группа — 60% — 8 025,73 гривны.

Что еще нужно знать

Напомним, некоторые украинцы получат специальную доплату к пенсии в сентябре. Это касается тех, кто получает самые низкие пенсионные выплаты.

Мы также писали, что в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.