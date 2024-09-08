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Пенсії чорнобильцям — скільки отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС

8 вересня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсії в Україні — скільки отримують постраждалі на ЧАЕС
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Особи, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають право на отримання спеціальної пенсії в Україні. Цей вид пенсії не може бути нижчим за встановлений державою мінімальний розмір.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які виплати отримують чорнобильці

Особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати:

  • компенсацію, еквівалентну фактичним збиткам, розраховану на основі заробітної плати, отриманої під час роботи в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 рік;
  • або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Відповідно, пенсія для осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, не може бути нижчою за такі суми:

  • I група — 8 187,48 гривні;
  • II група — 6 549,98 гривні;
  • III група — 5 048,95 гривні;
  • для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують такі виплати:

  • I група — 100% розміру середньої зарплати в Україні — 13 376,21 гривні;
  • II група — 80% — 10 700,97 гривні;
  • III група — 60% — 8 025,73 гривні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, деякі українці отримають спеціальну доплату до пенсії у вересні. Це стосується тих, хто отримує найнижчі пенсійні виплати.

Ми також писали, що у деяких випадках фахівці Пенсійного фонду України можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

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