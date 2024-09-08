Пенсії в Україні — скільки отримують постраждалі на ЧАЕС

Пенсії чорнобильцям — скільки отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС
Особи, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають право на отримання спеціальної пенсії в Україні. Цей вид пенсії не може бути нижчим за встановлений державою мінімальний розмір.
Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Які виплати отримують чорнобильці
Особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати:
- компенсацію, еквівалентну фактичним збиткам, розраховану на основі заробітної плати, отриманої під час роботи в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 рік;
- або суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Відповідно, пенсія для осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, не може бути нижчою за такі суми:
- I група — 8 187,48 гривні;
- II група — 6 549,98 гривні;
- III група — 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривні.
Ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують такі виплати:
- I група — 100% розміру середньої зарплати в Україні — 13 376,21 гривні;
- II група — 80% — 10 700,97 гривні;
- III група — 60% — 8 025,73 гривні.
Що ще треба знати
Нагадаємо, деякі українці отримають спеціальну доплату до пенсії у вересні. Це стосується тих, хто отримує найнижчі пенсійні виплати.
Ми також писали, що у деяких випадках фахівці Пенсійного фонду України можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.
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