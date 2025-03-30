Пенсия по инвалидности вследствие войны — как изменились выплаты в 2025 году

Банкноты в 1 тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году изменились выплаты для граждан с инвалидностью вследствие войны. Так, с 1 марта в рамках индексации минимальный размер помощи повысился.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Читайте также:

Сколько будут получать ветераны с инвалидностью

Известно, что им будут платить не меньше, чем 5 528 грн. Так, в марте во время индексации пенсий минимальные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны выросли на 11,5%. Новые суммы составляют:

I группа — 16 847 грн (ранее 15 347 грн);

— 16 847 грн (ранее 15 347 грн); II группа — 13 822 грн (было 12 396 грн);

— 13 822 грн (было 12 396 грн); III группа — 9 478 грн (вместо 8,5 тыс. грн).

Если у участника боевых действий (УБД) размер пенсии ниже минимальной выплаты, государство доплатит разницу, начислив адресную помощь.

Индексация пенсий в 2025 году — как изменились выплаты

Для индексации пенсионных выплат гражданам, государство потратило 53 млрд грн. Как рассказала ранее министр социальной политики Оксана Жолнович, на индексацию направили средства из государственного бюджета и из ЕСВ.

Так, повышенные выплаты начали получать более 10 млн граждан. При этом ограничение на максимальное повышение — не более 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат.

Напомним, что граждане, с достижением определенного возраста, могут получать доплаты к пенсии. Однако не всем пенсионерам выплачивают эти надбавки.

Также мы рассказывали, какие пенсии имеют украинцы и люди в ЕС. Так, самые большие суммы получают пенсионеры в Люксембурге (2 575 евро в месяц), в Испании и Франции.