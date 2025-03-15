Індексація пенсій 2025 коштуватиме 53 млрд гривень — звідки кошти

Пенсійне посвідчення і гроші. Фото: УНІАН

Щоби проіндексувати пенсійні виплати українським громадянам у 2025 році, держава витратить 53 млрд грн. Як очікується, розмір індексації становитиме 11,5%.

Про це заявила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як пояснила міністр, сума у 53 млрд грн з′явилася не випадково.

"Оце, власне, кошти, які, в тому числі, були залучені і з державного бюджету, і з ЄСВ, щоб кожний громадянин в Україні, зокрема ті, які мають найнижчі пенсії, мали можливість отримати зростання і покрити знецінення цього ресурсу в результаті інфляції",

— пояснила міністр. ㅤ

За її словами, закон обмежує максимальний розмір пенсії. Так, у 2025 році громадяни не зможуть отримувати більше, ніж 23 610 грн. При цьому є значна кількість пенсіонерів, яка через суди домагається, щоби їм збільшували виплати.

Індексація пенсій — що відомо про перерахунок

Підвищені виплати почнуть отримувати понад 10 млн громадян. Загалом пенсії збільшили у середньому на 11,5%, проте показник у кожного буде індивідуальним.

При цьому обмеження на максимальне підвищення — не більше 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Також є мінімальна межа підвищення — 100 грн.

Нагадаємо, що мінімальна пенсія в Україні мала би бути іншою. Президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах вже озвучив справедливу суму.

Також ми писали про пенсії, які виплачують українцям та жителям ЄС. Так, найбільші суми отримують пенсіонери в Люксембурзі (2 575 євро на місяць), в Іспанії та Франції.