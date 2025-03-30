Пенсія з інвалідності внаслідок війни — як змінилися виплати у 2025 році

Банкноти в 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році змінилися виплати для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Так, з 1 березня в межах індексації мінімальний розмір допомоги підвищився.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Відомо, що їм платитимуть не менше, ніж 5 528 грн. Так, у березні під час індексації пенсій мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни зросли на 11,5%. Нові суми становлять:

I група — 16 847 грн (раніше 15 347 грн);

— 16 847 грн (раніше 15 347 грн); II група — 13 822 грн (було 12 396 грн);

— 13 822 грн (було 12 396 грн); III група — 9 478 грн (замість 8,5 тис. грн).

Якщо в учасника бойових дій (УБД) розмір пенсії є нижчим за мінімальну виплату, держава доплатить різницю, нарахувавши адресну допомогу.

Індексація пенсій у 2025 році — як змінилися виплати

Задля індексації пенсійних виплат громадянам держава витратила 53 млрд грн. Як пояснила раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович, на індексацію спрямували кошти з державного бюджету та з ЄСВ.

Так, підвищені виплати почали отримувати понад 10 млн громадян. При цьому обмеження на максимальне підвищення — не більше 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат.

Нагадаємо, що громадяни з досягненням певного віку можуть отримувати доплати до пенсії. Однак не всім пенсіонерам виплачують ці надбавки.

Також ми розповідали, які пенсії мають українці та люди в ЄС. Так, найбільші суми отримують пенсіонери в Люксембурзі (2 575 євро на місяць), в Іспанії та Франції.