Порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС — які виплати отримують пенсіонери в Євросоюзі

Порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Більшість українських пенсіонерів не можуть похвалитися значними державними виплатами. Середній розмір пенсії в Україні значно нижчий порівняно з країнами Європейського Союзу. Проте навіть у європейських державах існують певні труднощі, пов’язані з пенсійним забезпеченням.

Новини.LIVE порівнюють розмір середньої пенсії, яку отримують в Україні та країнах ЄС, а також розповідають про проблеми пенсійних систем.

Читайте також:

Пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні визначається низкою факторів, включаючи страховий стаж, загальний рівень доходу за весь трудовий період та регулярність внесків до Пенсійного фонду. Основні норми пенсійного забезпечення регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вік виходу пенсію залежить від накопиченого страхового стажу. При цьому, мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років щорічно збільшується на один рік та до 2028 року становитиме 35 років. У 2025 році пенсія призначається:

у 60 років — мінімум 32 років стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років;

у 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

Розмір пенсійних виплат розраховується з урахуванням коефіцієнта страхового стажу та середнього заробітку. З 1 березня 2025 року в Україні проведено індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,115. Внаслідок цього середній розмір пенсій збільшився на 9,6% — з 5 790 грн до 6 345 грн.

Крім того, нещодавно Міністерство соціальної політики України представило новий законопроєкт, який передбачає реформування пенсійної системи. Серед найважливіших змін — перехід до трирівневої моделі, запровадження накопичувальної системи та спрощення розрахунку виплат на основі бальної системи. Нова методика передбачає відмову від складних формул: розмір пенсії залежатиме від трудового стажу та рівня доходу.

Порівняння пенсій в Україні та Європі

Європейські пенсійні системи здебільшого фінансуються за принципом "плати та отримуй". Пенсійні внески людей, що працюють зараз, йдуть на виплати пенсій тим, хто вже перебуває на пенсії. Коли нинішні працівники самі стануть пенсіонерами, їх вже підтримуватимуть наступні покоління працюючих людей.

При цьому за останніми даними "Євростату", зараз на кожного мешканця віком 15–64 років припадає близько трьох віком 65+. За прогнозами, це співвідношення досягне 38% у 2030 році та 50,4% — у 2050 році. Це досить негативна тенденція, яка створює дисбаланс у пенсійній системі та призводить до збільшення навантаження на працююче покоління.

За даними Euronews, у багатьох європейських країнах пенсійний дохід значно нижчий за заробіток перед виходом на пенсію, що ускладнює літнім людям підтримку звичного рівня життя. Майже кожен шостий пенсіонер у ЄС перебуває на межі бідності, причому цей показник зріс із 12% у 2013 році до 15,5% у 2023 році.

У 2023 році сукупний коефіцієнт заміщення (показник, який порівнює медіанний пенсійний дохід людей віком 65–74 років із медіанним заробітком людей 50–59 років) у ЄС становив 58%. Це означає, що людина, яка заробляла 100 євро віком 50–59 років, у 65–74 роки отримує в середньому 58 євро пенсійного доходу. Цей показник варіювався від 35% у Хорватії до 78% у Греції.

Найбільші коефіцієнти заміщення зафіксовані в Греції (78%), Іспанії (77%) та Італії (75%). Португалія також перевищила середній показник ЄС, досягнувши 61%.

Найменші значення зафіксовані в Литві (36%) та Ірландії (39%), за якими слідує Хорватія. Ці три країни — єдині в ЄС, де коефіцієнт заміщення виявився нижчим за 40%.

Пенсійний дохід відносно

заробітку наприкінці кар'єри у країнах ЄС. Фото: Euronews

Серед країн "великої четвірки" економік ЄС Німеччина продемонструвала найнижчий рівень пенсійного доходу до заробітку перед виходом на пенсію — 49%. У Франції цей показник становив 59%, що лише трохи перевищило середнє значення щодо ЄС. Тим часом Іспанія та Італія увійшли до трійки лідерів, де коефіцієнт заміщення перевищив 75%.

Порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС у березні 2025 року

Країна Розмір пенсії у євро Різниця з пенсією в Україні у відсотках Україна 143,67 - Люксембург 2 575,00 1692,3 Іспанія 1 481,35 931 Франція 1 300,00 804,8 Великобританія 1 147,69 698,8 Італія 1 140,00 693,4 Німеччина 1 064,00 640,5 Чехія 841,78 485,9 Естонія 817,00 468,6 Польща 715,75 398,1 Латвія 673,00 368,4 Литва 605,00 321,1 Угорщина 601,00 318,3 Хорватія 500,00 248 Болгарія 427,53 197,5 Румунія 422,00 193,7

Згідно зі статистикою, зібраною Almond Financial, (англійська компанія, що надає фінансові консультації та послуги з управління активами) середня пенсія в Європі становить приблизно 1 370 євро. В Україні пенсіонери в середньому отримують 143,67 євро на місяць. Це означає, що пенсійні виплати в Україні в 10 разів менші, ніж в Європі.

За даними з відкритих джерел найбільшу пенсію серед країн ЄС отримують у Люксембурзі — 2 575 євро на місяць. На другому місці опинилась Іспанія (1 481,35 євро), а третє посіла Франція (1300 євро).

Найменші пенсії виплачують у Хорватії, Болгарії та Румунії. Менше всіх отримують після закінчення кар'єри румунці — 422 євро на місяць. Проте це все одно в три рази більше, ніж в Україні.

У Болгарії пенсіонерам в середньому платять не набагато більше — 427,53 євро на місяць. У трійці країн з найнижчими пенсіями в ЄС опинилась також Хорватія — 500 євро.

Як ми вже говорили, у березні пенсіонерам було проведено індексацію виплат. Однак це не єдині додаткові виплати у 2025 році. Пенсіонерки віком від 70 років також зможуть отримати вікову доплату.

Крім того, українці можуть самостійно розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього можна використовувати дані про середню зарплату за останні три роки та співвідношення власного доходу до середньої зарплати по країні.