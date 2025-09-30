Пенсии в Украине — кто из жен может оформить пенсию умершего военного

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда жена имеет право оформить пенсию своего мужа-военнослужащего в случае его смерти/гибели. Такие выплаты предусмотрены в случае достижения 60-летия независимо от наличия страхового стажа или статуса лица с инвалидностью.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Когда предусмотрено право на пенсию военнослужащего

Согласно нормам законодательства, во время военного положения в Украине предусматривается предоставление пенсионных выплат таких видов:

выплата в случае потери кормильца;

пенсия в случае потери кормильца для родных погибших военных;

пенсия по потере кормильца для родственников военных, пропавших без вести.

Родным пропавших без вести военнослужащих предоставляется право на назначение пенсии через месяц с даты внесения полицией сведений об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.

В случае, если военный погиб при исполнении служебных обязанностей (защиты Родины) в 55 лет, то право на его пенсию предоставляется независимо от продолжительности стажа.

Соответствующим правом может воспользоваться жена кормильца, занятая уходом за ребенком от него в возрасте до восьми лет. В таком случае выплату назначают независимо от возраста и трудоспособности женщины и при условии, если она не работает.

В случае гибели военного-кормильца из-за ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей службы, жена, воспитывающая его ребенка до достижения восьми лет, имеет право на пенсию независимо от того, работает ли она.

В случае, если брак не был официально зарегистрирован, то в таком случае стоит обратиться в суд с заявлением о факте совместного проживания и пребывания на содержании умершего военного.

Размер пенсии, на который может рассчитывать жена

В частности, уровень пенсионной выплаты за погибших военнослужащих предусмотрен следующий:

жене погибшего кормильца, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи, предусматривается 70% денежного обеспечения (зарплаты);

другим нетрудоспособным членам семьи (на одного ребенка) — в 70% от зарплаты, двум и более — по 50%.

Также жена кормильца имеет право на получение пенсии в случае смерти военнослужащего, не связанной с выполнением служебных обязанностей.

Условие назначения пенсии: достижение 60-летия независимо от наличия стажа, или если является лицом с инвалидностью. Размер пенсионной выплаты: 30% зарплаты умершего на каждого члена семьи.

При этом независимо от причины смерти, минимальный (в два размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 4722 грн) и максимальный (в десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 23,61 тыс. грн) размер пенсии по случаю потери кормильца применяют в отношении каждого нетрудоспособного члена семьи военного отдельно.

Также члены семьи погибших военных имеют право на денежную компенсацию в размере 15 млн грн.

Ранее сообщалось, какие существуют основания и за какой срок возможен перерасчет пенсии военнослужащих. Также в ПФУ объяснили, куда и когда можно обращаться для перерасчета выплат из-за нового размера денежного обеспечения.

Еще мы рассказывали, какие есть виды пенсий военнослужащих. Также в ПФУ назвали размеры пенсий по инвалидности, если была получена по причинам, связанным со службой.