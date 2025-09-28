Пенсии для ветеранов войны в Украине — какие размеры и условия выплат

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине ветеранам войны предусмотрены гарантированные государством несколько видов пенсионных выплат. Размер и особенности назначения различаются для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны.

Об этом говорится в материалах Министерства обороны Украины.

Виды пенсий и минимальные размеры в 2025 году

По информации оборонного ведомства, в частности, военнослужащие имеют право на такие виды пенсионных выплат:

пенсия за выслугу лет — в размере от 50 до 70% суммы денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);

пенсии по инвалидности — в размере от 40 до 100% суммы денежного обеспечения (влияют группа и причина инвалидности).

Размер пенсионных выплат военнослужащих зависит от размера денежного обеспечения на время появления права на пенсию.

Если у военнослужащего есть выслуга в 25 лет и выше (независимо от возраста лица), то предусмотрена пенсия в размере 65% от месячного дохода (50% за наличие 20 лет выслуги и по 3% за каждый дополнительный год).

Если военному более 45 лет и есть 25 лет стажа, из которых не менее половины составляет военная служба/служба в силовых структурах, то предусмотрены 50% от денежного обеспечения дополнительно по 1% за каждый год свыше 25 лет страхового стажа.

Размер максимальной пенсии равен 70% от суммы денежного обеспечения.

Уровень пенсии по инвалидности, если была получена по причинам, связанным с военной службой, зависит от группы:

первая группа — 100% от размера денежного обеспечения;

вторая группа — 80% от размера денежного обеспечения;

третья группа — 60% от размера денежного обеспечения.

Законодательство предусматривает такие минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны в 2025 году:

первая группа — 16,84 тыс. грн;

вторая группа — 13,82 тыс. грн;

третья группа — 9,47 тыс. грн.

Участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства предусмотрен такой размер пенсии — 5,53 тыс. грн (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями).

Что будет с пенсиями в 2026 году

В 2026 году ожидается перерасчет пенсионных выплат. Пересмотр запланирован на 1 марта. Кабинет министров заложил на пенсионное обеспечение на следующий год 1 трлн 27 млрд грн в проекте бюджета. Также предусматривается 251,3 млрд грн трансферта ПФУ, увеличение финансирования соцсферы, медицины и образования.

Кроме того, Кабинет министров намерен урезать пенсии, больше 25,95 тыс. грн за счет коэффициентов, касающихся той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов.

