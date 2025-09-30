Пенсії в Україні — хто з дружин може оформити пенсію померлого військового

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, коли дружина має право оформити пенсію свого чоловіка-військовослужбовця у разі його смерті/загибелі. Такі виплати передбачені у разі досягнення 60-річчя незалежно від наявності страхового стажу чи статусу особи з інвалідністю.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Коли передбачене право на пенсію військовослужбовця

Згідно з нормами законодавства, під час воєнного стану в Україні передбачається надання пенсійних виплат таких видів:

виплата у разі втрати годувальника;

пенсія у разі втрати годувальника для рідних загиблих військових;

пенсія через втрату годувальника для родичів військових, які зникли безвісти.

Рідним зниклих безвісти військовослужбовців надається право на призначення пенсії через місяць з дати внесення поліцією відомостей про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі, якщо військовий загинув під час виконання службових обов’язків (захисту Батьківщини) у 55 років, то право на його пенсію надається незалежно від тривалості стажу.

Відповідним правом може скористатися дружина годувальника, зайнята доглядом за дитиною від нього віком до восьми років. У такому випадку виплату призначають незалежно від віку і працездатності жінки та за умови, якщо вона не працює.

У разі загибелі військового-годувальника через поранення, контузію або каліцтво, одержані під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків служби, дружина, яка виховує його дитину до досягнення восьми років, має право на пенсію незалежно від того, чи працює.

У разі, якщо шлюб не був офіційно зареєстрований, то в такому разі варто звернутись до суду з заявою щодо факту спільного проживання та перебування на утриманні померлого військового.

Розмір пенсії, на який може розраховувати дружина

Зокрема, рівень пенсійної виплати за загиблих військовослужбовців передбачений наступний:

дружині загиблого годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї, передбачається 70% грошового забезпечення (зарплати);

іншим непрацездатним членам родини (на одну дитину) — у 70% від зарплати, двом та більше — по 50%.

Також дружина годувальника має право на отримання пенсії у разі смерті військовослужбовця, що не пов’язана з виконанням службових обов’язків.

Умова призначення пенсії: досягнення 60-річчя незалежно від наявності стажу, або якщо є особою з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати: 30% зарплати померлого на кожного члена родини.

При цьому незалежно від причини смерті, мінімальний (у два розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 4722 грн) та максимальний (у десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 23,61 тис. грн) розмір пенсії в разі втрати годувальника застосовують щодо кожного непрацездатного члена родини військового окремо.

Також члени родини загиблих військових мають право на грошову компенсацію у розмірі 15 млн грн.

Раніше повідомлялося, які існують підстави та за який термін можливий перерахунок пенсії військовослужбовців. Також у ПФУ пояснили, куди й коли можна звертатися для перерахунку виплат через новий розмір грошового забезпечення.

Ще ми розповідали, які є види пенсій військовослужбовців. Також у ПФУ назвали розміри пенсій з інвалідності, якщо була отримана через причини, пов'язані зі службою.