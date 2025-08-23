Пенсия мужа — кто из жен может перейти и размер выплат

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает возможность перехода женщины на пенсию мужа в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях целесообразен соответствующий переход и в какие сроки необходимо обратиться для назначения выплаты.

Право на оформление пенсии в случае потери кормильца

Согласно нормам законодательства, в случае потери мужа жена может оформить его пенсию. Такая возможность предоставлена в случае, если умерший полноценно содержал членов семьи. Жена должна доказать, что была на полном содержании своего мужа. Речь идет о подтверждении совместного проживания, наличии единого хозяйства или другие доказательства.

Целесообразность соответствующего перехода будет в том случае, если размер пенсии жены был меньше суммы пенсионного обеспечения мужа.

Еще одним важным аспектом в вопросе оформления пенсии мужа является факт того, что жена является нетрудоспособной. Согласно правилам, нетрудоспособным может считаться лицо, если достигло пенсионного возраста или имеет группу инвалидности.

Размер пенсии и когда следует обращаться

Размер пенсионной выплаты на одного нетрудоспособного члена семьи составляет долю в 50% пенсии по возрасту умершего держателя. В то же время, от двух нетрудоспособных — 100% пенсии, однако должна делиться пополам.

Предусмотрены минимальные госгарантии в размере:

один человек — не менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;

два человека — 120%, от трех — 150% прожиточного минимума.

Также в ПФУ сообщили, когда следует обращаться за назначением пенсии. Согласно правилам, обращение о переходе на пенсионную выплату мужа необходимо подать не позднее, чем через 12 месяцев с даты смерти кормильца. Пенсию начнут начислять с даты, следующей за днем смерти.

Необходимо собрать пакет документов для оформления пенсионной выплаты супруга. Надо подать:

заявление на назначение пенсии;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о смерти;

свидетельство о браке;

справку о пребывании на содержании (предоставляет ЖЭК/старостат, решение суда);

справку о составе семьи;

справку о размере пенсии умершего (при наличии).

