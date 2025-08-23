Пенсия мужа — кто из жен может перейти и размер выплат

Пенсия мужа — кто из жен имеет право и каков размер выплат
Украинское законодательство предусматривает возможность перехода женщины на пенсию мужа в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях целесообразен соответствующий переход и в какие сроки необходимо обратиться для назначения выплаты.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Право на оформление пенсии в случае потери кормильца
Согласно нормам законодательства, в случае потери мужа жена может оформить его пенсию. Такая возможность предоставлена в случае, если умерший полноценно содержал членов семьи. Жена должна доказать, что была на полном содержании своего мужа. Речь идет о подтверждении совместного проживания, наличии единого хозяйства или другие доказательства.
Целесообразность соответствующего перехода будет в том случае, если размер пенсии жены был меньше суммы пенсионного обеспечения мужа.
Еще одним важным аспектом в вопросе оформления пенсии мужа является факт того, что жена является нетрудоспособной. Согласно правилам, нетрудоспособным может считаться лицо, если достигло пенсионного возраста или имеет группу инвалидности.
Размер пенсии и когда следует обращаться
Размер пенсионной выплаты на одного нетрудоспособного члена семьи составляет долю в 50% пенсии по возрасту умершего держателя. В то же время, от двух нетрудоспособных — 100% пенсии, однако должна делиться пополам.
Предусмотрены минимальные госгарантии в размере:
- один человек — не менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
- два человека — 120%, от трех — 150% прожиточного минимума.
Также в ПФУ сообщили, когда следует обращаться за назначением пенсии. Согласно правилам, обращение о переходе на пенсионную выплату мужа необходимо подать не позднее, чем через 12 месяцев с даты смерти кормильца. Пенсию начнут начислять с даты, следующей за днем смерти.
Необходимо собрать пакет документов для оформления пенсионной выплаты супруга. Надо подать:
- заявление на назначение пенсии;
- паспорт и идентификационный код;
- свидетельство о смерти;
- свидетельство о браке;
- справку о пребывании на содержании (предоставляет ЖЭК/старостат, решение суда);
- справку о составе семьи;
- справку о размере пенсии умершего (при наличии).
Ранее мы писали, какой размер выплат гарантирует 20-летний стаж. Согласно законодательству, с таким количеством граждане не смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, а только в 65 лет.
Также мы рассказывали о том, кому может грозить отмена права на начисление пенсий. В частности, такое развитие событий может настигнуть в случае выявления недостоверных данных.
Читайте Новини.LIVE!