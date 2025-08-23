Пенсія чоловіка — хто з дружин може перейти та розмір виплат

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає можливість переходу жінки на пенсію чоловіка у зв'язку з втратою годувальника. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках доцільний відповідний перехід та в які терміни необхідно звернутися для призначення виплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Право на оформлення пенсії у разі втрати годувальника

Згідно з нормами законодавства, у разі втрати чоловіка дружина може оформити його пенсію. Таку можливість надано у випадку, якщо померлий повноцінно утримував членів родини. Дружина повинна довести, що була на повному утриманні свого чоловіка. Йдеться про підтвердження спільного проживання, наявності єдиного господарства чи інші докази.

Доцільність відповідного переходу буде в тому разі, якщо розмір пенсії дружини був менший від суми пенсійного забезпечення чоловіка.

Ще одним важливим аспектом у питанні оформлення пенсії чоловіка є факт того, що дружина є непрацездатною. Згідно з правилами, непрацездатною може вважатися особа, якщо досягла пенсійного віку чи має групу інвалідності.

Розмір пенсії та коли слід звертатися

Розмір пенсійної виплати на одного непрацездатного члена родини становить частку у 50% пенсії за віком померлого утримувача. Водночас, від двох непрацездатних — 100% пенсії, проте має ділитися пополам.

Передбачені мінімальні держгарантії у розмірі:

одна особа — не менш ніж два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб;

дві особи — 120%, від трьох — 150 % прожиткового мінімуму.

Також у ПФУ повідомили, коли слід звертатися за призначенням пенсії. Згідно з правилами, звернення про перехід на пенсійну виплату чоловіка необхідно подати не пізніше, ніж через 12 місяців з дати смерті годувальника. Пенсію почнуть нараховувати з дати, що йде за днем смерті.

Необхідно зібрати пакет документів для оформлення пенсійної виплати чоловіка. Треба подати:

заяву на призначення пенсії;

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про шлюб;

довідку про перебування на утриманні (надає ЖЕК/старостат, рішення суду);

довідку про склад родини;

довідку про розмір пенсії померлого (за наявності).

Раніше ми писали, який розмір виплат гарантує 20-річний стаж. Згідно із законодавством, з такою кількістю громадяни не зможуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, а лише в 65 років.

Також ми розповідали про те, кому може загрожувати скасування права на нарахування пенсій. Зокрема, такий розвиток подій може настати у разі виявлення недостовірних даних.