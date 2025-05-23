Пенсии в 2025 году — как периоды доходов влияют на размер выплат

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине размер будущей пенсии граждан рассчитывается в зависимости от их официального дохода. Известно, какие периоды страхового стажа учитывают при назначении выплаты и как можно увеличить ее размер.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Периоды получения дохода для начисления пенсии

Специалисты ПФУ для начисления пенсии используют данные об официальной заработной плате граждан от 1 июля 2000 года. Для того, чтобы определить сумму пенсии учитываются все годы. То есть сейчас для определения размера пенсии будет учтен доход за 25 лет.

В случае, если пенсионер с 1 июля 2000 года имел стаж менее пяти лет (60 месяцев), то могут зачислить зарплату до июля 2000-го. При таких обстоятельствах нужно будет подать документы с подтверждением стажа и выплаты.

Это нужно потому, что данные с июля 2000 года о доходах и стаже содержатся в ПФУ, поэтому его автоматически учитывают при определении размера пенсионной выплаты.

Также могут учесть предыдущие годы при наличии стажа более 60 месяцев на основе первичных документов с места работы. Если учреждения больше не существует, то нужно обращаться в архивы.

Какие доходы учитывают для определения пенсии

В случае, если гражданин имеет стаж до июля 2000 года, то имеет законное право выбрать любые пять лет своего дохода на выбор независимо от перерывов. Для того, чтобы были большие размеры пенсий, необходимо выбирать те периоды, когда начислялась наибольшая зарплата, поэтому в такой период будет самый высокий коэффициент.

Для определения размера пенсии зарплату определяют по следующей формуле:

Зп = Зс * (Ск : К)

Зп — заработная плата.

Зс — средняя зарплата в стране, за три года до назначения пенсионной выплаты.

Механизм определения средней зарплаты утверждает Пенсионный фонд и центральный орган исполнительной власти.

По состоянию на март 2025 года средняя зарплата в стране составляет 19,43 тыс. грн.

Ск — сумма коэффициентов зарплаты за каждый месяц.

К — стаж за все месяцы, учтенные для определения коэффициента зарплаты.

Коэффициент зарплаты за каждый месяц определяют на основе следующей формулы:

Кз = Зв : Зс

Кз — коэффициент зарплаты застрахованного лица.

Зв — сумма зарплаты, которую учитывают для расчета пенсии.

Зс — средняя заработная плата в Украине.

Ранее мы рассказывали, что пенсию по потере кормильца относительно военных устанавливают в разных размерах. В частности, в 2025 году доля в 70% денежного обеспечения предусмотрена для родителей, жен/мужей.

Также сообщалось, что пенсия госслужащим назначается с даты обращения, однако не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% суммы их зарплаты. Тогда как остальные граждане имеют право на 30% от прежнего дохода.