Пенсии в Украине — как увеличить выплаты благодаря благотворительным пожертвованиям

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане и компании имеют возможность приобщиться к финансированию пенсионных выплат, совершая благотворительные пожертвования. При этом такая возможность есть как для тех, кто живет в стране, так и за рубежом.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Правила благотворительных пожертвований

Как рассказали специалисты ПФУ, любому юридическому или физическому лицу доступна возможность делать взносы на счета Пенсионного фонда для последующей выплаты пенсий.

Соответствующий механизм осуществления уплаты благотворительных пожертвований и выплаты определенной части пенсионеру разработал ПФУ.

Это прописано в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании". Его приняли в конце 2022 года для разрешения совершать пожертвования на пенсионные выплаты нынешним пенсионерам.

Так называемые "меценатские взносы" можно делать в пользу как конкретного человека, которому уже выплачивают пенсию и имеющему счет в Пенсионном фонде, так и обезличенно.

То есть на отдельный счет ПФУ можно перечислить определенную сумму средств или пенсионеру, или как дополнительный финансовый ресурс для фонда.

Как сделать благотворительное пожертвование

Если производить выплату человеку, получающему пенсию (независимо от вида, размера, даты назначения), как персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование, то его размер меценат может определить самостоятельно. Разрешается любая сумма, которую гражданин способен передать на благотворительность.

Однако, по правилам, в случае совершения персонализированного пожертвования 70% из такой суммы пойдет на выплату пенсии конкретному гражданину, в то время как 30% — в фонд финансирования пенсий всех граждан.

В то же время, если делать обезличенное благотворительное пожертвование, то всю сумму направят на выплату пенсий в солидарной системе.

Чтобы совершить благотворительное пожертвование, не нужно подавать никаких документов и идти в государственные учреждения.

Сделать взнос можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке.

Источник: ПФУ

Налоговый кодекс не предусматривает включение благотворительных пожертвований юридических лиц и физлиц в объект налогообложения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с октября произойдут изменения для пенсионеров, в том числе вырастут выплаты. Повышения получат те, кто имеет право на возрастную надбавку или денежную помощь от ВПП ООН.

Также мы писали, что в правительстве рассказали о действенном методе повышения размера пенсии украинцев, которым больше 60 лет. Это станет возможным, если знать некоторые нюансы пенсионного законодательства.