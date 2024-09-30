Вікова надбавка до пенсії, допомога ООН та ідентифікація — що зміниться з 1 жовтня для пенсіонерів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 жовтня відбудуться зміни для пенсіонерів, зокрема зростуть виплати. Підвищення отримають ті, хто має право на вікову надбавку або на грошову допомогу від ВПП ООН.

Новини.LIVE розповідають, які зміни чекають на українських пенсіонерів з 1 жовтня.

Читайте також:

Вікова надбавка в жовтні

У жовтні 2024 року пенсійні виплати зростуть для громадян, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років. Основною умовою для отримання надбавки є те, що пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Вікова надбавка до пенсії нараховується в таких розмірах:

для осіб, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку — до 300 грн;

для осіб у віці від 75 до 80 років — до 456 грн;

для тих, кому 80 років і більше — до 570 грн.

Допомога від ВПП ООН

У жовтні також зростуть пенсії для тих, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно.

Розмір виплати від ВПП ООН визначається як різниця між 3250 грн та пенсією, яку пенсіонер наразі отримує, за умови, що він відповідає встановленим критеріям. Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають у зонах активних або можливих бойових дій;

не отримували додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги для ВПО після 1 березня 2023 року.

Звертатися за призначенням додаткової виплати не потрібно, оскільки ВПП ООН здійснює виплати на основі даних, які вже є в базах Пенсійного фонду. Кошти надходять або на банківську картку, або через відділення Укрпошти для пенсіонерів, які отримують пенсію таким способом.

Ідентифікація пенсіонерів

Пенсіонери, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, можуть підтвердити свою особу у жовтні будь-яким зручним способом, щоб відновити виплати.

Варто зазначити, що пенсійні виплати для тих, хто не пройшов ідентифікацію, будуть зберігатися на їхньому рахунку до моменту підтвердження особи. Після успішної ідентифікації пенсії будуть виплачені за весь період, починаючи з того місяця, коли виплати було призупинено.

Крім того, пенсіонери, які перебувають за кордоном, у жовтні можуть пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб підтвердити своє право на пенсію. Виплати таким пенсіонерам будуть надходити на банківські рахунки в Україні за умови, що вони щорічно до 31 грудня проходитимуть фізичну ідентифікацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли про гарантоване збільшення основного розміру пенсії на 54%. Це стане можливо у разі перенесення дати виходу на заслужений відпочинок на шість років (72 місяці).

Ми також писали, що в в березні 2025 року українцям підвищать пенсії на відсоток інфляції. Це стосується тієї категорії громадян, які дуже давно вийшли на пенсію, і її розмір досить довго не осучаснювався.