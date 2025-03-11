Как увеличить пенсию во время работы — в Минсоце назвали главные условия

Бумажные гривны, копейки и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Ежегодно в Украине пересматривают размер пенсий. Так, с 1 марта 2025 года социальные пенсии выросли на 11,5%, но у граждан есть возможность еще до выхода на заслуженный отдых сделать так, чтобы чувствовать себя спокойно в финансовом плане.

Каких правил должны придерживаться украинцы рассказали в Министерстве социальной политики.

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Итак, в ведомстве всем украинцам советуют:

работать официально — кто работает официально, платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию;

заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или, при необходимости, переквалификации) — благодаря этому, вы сможете расти профессионально, карьерно, и увеличивать собственный доход;

увеличивать страховой стаж — дополнительные пять лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии;

добровольно платить страховые взносы - размер добровольных взносов вы определяете самостоятельно, учитывая свои финансовые возможности.

Минимальная пенсия — сколько должны были бы платить украинцам

Из более 10 млн пенсионеров, около половины получают выплаты до 5 тыс. грн, но президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах считает эту сумму несправедливой.

По его мнению, минимальная пенсия в Украине должна зависеть от реального месячного прожиточного минимума. Следовательно, пенсионное обеспечение украинцев должно находиться на уровне минимум в 10 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Украине ввели ограничительные коэффициенты по максимальным пенсионным выплатам. То есть граждане, которые имели заоблачные выплаты, теперь будут получать меньшие суммы.

Также мы сравнили пенсии, которые выплачивают украинцам и жителям ЕС. Так, самые большие суммы получают пенсионеры в Люксембурге (2 575 евро в месяц), в Испании и Франции.